Hacienda confirma la ayuda de 100 euros por animal: estos son los requisitos exactos para no perderla

Cuidar de un perro o de un gato implica algo más que cariño. Implica compromiso y también dinero. Entre las revisiones periódicas, vacunas, desparasitaciones, pruebas cuando surge algún problema de salud, los gastos que se asumen como parte de la responsabilidad, pueden ser elevados y afectan como no, al presupuesto familiar. Hasta ahora, ese esfuerzo económico no tenía ningún tipo de compensación en la declaración de la Renta en la mayoría de territorios pero esto parece que va a cambiar gracias a la deducción de 100 euros por animal.

En concreto es algo que por el momento va a aplicar Andalucía, ya que la comunidad ha incorporado una deducción específica en el tramo autonómico del IRPF para quienes afrontan gastos veterinarios. No se trata de una paga directa ni de una transferencia bancaria de 100 euros por animal, sino que es una reducción en el impuesto a pagar, sujeta a condiciones muy concretas que conviene revisar con calma. La medida ya está aprobada y será aplicable en la próxima campaña correspondiente al ejercicio 2025. Sin embargo, no todo el mundo podrá beneficiarse y no cualquier gasto sirve. Estos son los puntos clave que determinan si se puede aplicar o no.

Así es la deducción de 100 euros por animal

La deducción permite restar el 30 % de lo pagado al veterinario durante el año, con un máximo de 100 euros por declaración. Esto significa que, aunque el gasto haya sido mayor, el ahorro fiscal no podrá superar ese tope. Es importante entender que el efecto real dependerá de la situación tributaria del contribuyente. Al aplicarse sobre la cuota autonómica del IRPF, si la persona apenas tiene importe a pagar, la rebaja será limitada. No funciona como una ayuda universal que se cobre en cualquier caso. La medida forma parte de la normativa presupuestaria andaluza para 2025 y supone la primera vez que esta comunidad reconoce de forma específica los gastos veterinarios dentro del impuesto sobre la renta.

Qué pagos pueden incluirse y cuáles no

No basta con tener mascota. Tampoco sirve cualquier desembolso relacionado con ella. Sólo se admiten los servicios veterinarios debidamente acreditados, considerándose válidas las consultas clínicas, las vacunas, las pruebas diagnósticas, los tratamientos prescritos por el profesional, las intervenciones quirúrgicas y otros servicios de carácter preventivo. En cambio, productos adquiridos en tiendas o gastos de alimentación no entran en esta deducción.

La clave está en la factura ya que debe ser oficial y estar emitida por un veterinario autorizado. Además, tiene que recoger el número de identificación fiscal del centro o profesional, la fecha y una descripción del servicio realizado. Si falta alguno de estos datos, Hacienda puede rechazar la aplicación de la rebaja, así que guardar la documentación no es opcional, dado que es la única forma de justificar el derecho a la deducción en caso de comprobación.

Quién puede acogerse y quién queda fuera

La residencia fiscal es el primer filtro ya que sólo podrán aplicar esta deducción quienes tributen en Andalucía, y el segundo filtro tiene que ver con los ingresos. En declaraciones individuales, la base imponible no puede superar los 80.000 euros. En declaraciones conjuntas, el límite se sitúa en 100.000 euros. Rebasar estas cifras implica quedar automáticamente excluido. Por tanto, antes de incorporar la deducción en el borrador conviene revisar bien los datos fiscales y comprobar que no se superan esos umbrales. No cumplir este requisito anula cualquier posibilidad de aplicar la rebaja, aunque el resto de condiciones se respeten.

Requisitos que debe cumplir el animal

La norma no se centra sólo en el contribuyente. También establece exigencias relacionadas con la mascota, ya que ésta debe haber sido adquirida o adoptada a partir del 1 de enero de 2025. Además, es obligatorio que esté identificada con microchip y registrada en el censo correspondiente. Si no figura correctamente inscrita, no se podrá aplicar el incentivo fiscal.

Existe además una diferencia relevante según el origen del animal. Cuando se trata de una compra, la deducción sólo podrá utilizarse en el ejercicio posterior a la adquisición. En cambio, si el animal procede de adopción, el beneficio puede aplicarse durante tres años. En el caso de perros guía, de asistencia o con fines terapéuticos, el tratamiento es más favorable, ya que no se establece un límite temporal para aplicar la deducción.

Cuándo se verá reflejado en la declaración

Aunque la medida ya está en vigor, su aplicación práctica llegará con la campaña de la Renta correspondiente a 2025, que comienza el 8 de abril. Será entonces cuando los contribuyentes puedan incluir los gastos veterinarios realizados durante ese ejercicio. El carácter retroactivo respecto a los gastos de 2025 permite que quienes hayan cumplido los requisitos desde el inicio del año puedan beneficiarse sin esperar a ejercicios posteriores. Aun así, el verdadero impacto de la medida se apreciará con el paso del tiempo, cuando se consolide su aplicación en sucesivas campañas.

Un alivio limitado pero relevante

El máximo de 100 euros por animal puede parecer modesto si se compara con el coste anual de mantener una mascota. Sin embargo, supone un reconocimiento fiscal que hasta ahora no existía en Andalucía. Pero es importante recalcar que para no perder la deducción es fundamental cumplir todos los requisitos: residir fiscalmente en la comunidad, no superar los límites de renta, tener al animal correctamente identificado y conservar las facturas con todos los datos exigidos. En definitiva, no es una ayuda automática ni universal. Es una ventaja fiscal condicionada que puede suponer un pequeño respiro en la declaración de la Renta para quienes asumen el compromiso de cuidar a un animal de compañía y cumplen estrictamente las reglas establecidas.