Los productores de aceituna afrontan una etapa de pérdidas tras las fuertes lluvias vividas en los últimos meses. El impacto económico de las borrascas podría alcanzar los 2.500 millones de euros y hasta los 3.500 millones de euros, incluyendo las reparaciones de las infraestructuras. «El objetivo es recuperar económicamente el 50% de las cosechas».

«La estimación de daño en toda Andalucía es superior a los 3.000 millones de euros. Si lo concretamos en el sector del aceite de oliva, se han sufrido pérdidas de hasta el 30%. Las pérdidas económicas en esta cosecha van a marcar la siguiente», explica el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Juan Luis Ávila.

En principio, los agricultores no van a tener que hacer frente al sobrecoste provocado por las fuertes lluvias; según explica Ávila a OKDIARIO, hay «un planteamiento de ayuda de casi 2.100 millones de euros por parte del Ministerio de Agricultura en ayudas directas a los agricultores y más de 700 millones de euros en ayudas directas por parte de la Junta de Andalucía».

Y añade: Creo que la orden sobre las ayudas de la Junta de Andalucía estará publicada a principios del mes de abril. Esto nos permitirá saber las zonas que han sufrido más pérdidas por las borrascas y, sobre todo, conocer el paquete de ayudas que corresponden».

Las primeras evaluaciones han concretado que en Andalucía y en concreto en la producción del aceite de oliva, las fuertes lluvias han afectado hasta 18.000 hectáreas.

Según uno de los últimos informes publicados por COAG, el olivar de Jaén ha sufrido pérdidas del 50-80%. En Andalucía se esperaba una producción cercana a 1,35 millones de toneladas, pero finalmente será un 12–13% menor. Además, a nivel nacional, la campaña apunta a que habrá una producción de hasta un 15% menos de aceite de oliva respecto a 2025.

Aceite de oliva sufre pérdidas del 50%

«Se ha perdido una parte importante de la cosecha de aceituna: durante muchos días el viento y los temporales arrastraron parte del fruto, otra parte la arrasó el agua y otra quedó enterrada en el suelo, por lo que no se pudo recoger», explica Ávila a este periódico. Y añade: «No sabemos muy bien si va a haber la posibilidad de que esos árboles se recuperen o directamente se secarán y tendremos que reponer».

La zona más afectada por las lluvias es la provincia de Jaén, la cual es líder mundial en producción de aceite de oliva; ha registrado un descenso del 45% en la producción de aceite de oliva en comparación con la campaña anterior, lo que representa más de 133.000 toneladas menos.

«Por darte un dato objetivo, para la provincia de Jaén, las pérdidas oscilan entre el 30% y el 50%, dependiendo de los ingresos previstos. Los daños en infraestructuras también son importantes. En una explotación media de unas 30 o 40 hectáreas, fácilmente pueden suponer arreglos de hasta 20.000 euros», aclara el secretario general de COAG.

Aunque otra de las preocupaciones que afectaba a los agricultores era la aprobación de bonificaciones para la compra de fertilizantes, tal y como confesaba Ávila a este periódico. Esta mañana el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido una ayuda directa a los agricultores de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola.

En general, un tractor medio consume entre 10 y 15 litros/hora; como en la campaña se suele trabajar entre 6 y 8 horas al día, el consumo diario típico es de 150 litros como máximo. El coste del combustible es de media 1,4 euros por litro y el depósito tiene una capacidad entre 100 y 300 litros; el coste es entre 190 y 310 euros, dependiendo del modelo de tractor que se utilice. Llenar el tanque supone un coste diario de 300 euros, semanalmente es un coste de 600 euros.