El PP vaticina el final de Sánchez acorralado por un «via crucis judicial» y la rebeldía de Sumar

El PP vaticina el final de Pedro Sánchez por «el vía crucis judicial» que deberá recorrer en los próximos días (con Begoña Gómez primero y Ábalos y Koldo después) y el «espectáculo esperpéntico» de Sumar, este viernes, «amotinándose» contra el presidente. Creen en Génova que el Gobierno está ante «un fallo multiorgánico» que acerca a Sánchez a un punto de «no retorno».

«Seguro que Sánchez le ha pedido a Sumar que montara ese numerito para tapar el escándalo», ironizan fuentes populares tras conocer el último auto de Peinado. «Moncloa producciones», completan entre risas. El texto, de 46 páginas consultado por OKDIARIO, dictado este viernes por el magistrado, cita a la esposa del presidente, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril.

La resolución de Peinado acumula en una sola pieza todos los delitos investigados —tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo— y marca un punto de inflexión en una causa que lleva más de dos años en instrucción.

El 7 de abril comenzará el juicio oral contra el ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García, que se prolongará durante todo el mes de abril. Y mayo «no será más tranquilo para Sánchez», adelantan en el PP, que recuerdan que se celebrará el juicio contra su hermano.

Este viernes también se ha conocido que la Fiscalía Europea ha abierto un procedimiento para investigar por malversación de fondos públicos las obras en la vía del accidente de Adamuz. Además, la investigación europea sobre el apagón en España «apunta a Red Eléctrica», argumentan los populares, después de que el informe marque una «regulación no adecuada» de la desconexión de las renovables. «Señala de forma clara al Gobierno», sostienen en Génova 13.

«Es todo un despropósito»

Para el núcleo duro de Feijóo, lo ocurrido con Sumar solo demuestra que Sánchez «es un presidente secuestrado» no solo por sus socios parlamentarios, sino que, ahora también, por sus compañeros de Ejecutivo. «Ha dejado que le chantajeen Díaz y Urtasun, no es normal, los tendría que haber cesado de inmediato, no es serio, esto no puede ocurrir en un país avanzado», critican.

Insisten voces populares en que la imagen del Gobierno «está por los suelos» y creen que «esto no lo levanta ni Sánchez, ni sus giros de guion».

«Son los únicos que no se han dado cuenta de que no se puede gobernar así, sin presupuestos, haciendo maniobras y peleándote día sí, día también con tus socios». Además, tildan de «huida hacia adelante» las últimas maniobras del presidente. «El mandato de Sánchez está visto para sentencia: tanto en las urnas como en los tribunales», zanjan.

No obstante, tampoco descartan un escenario en el que Sumar abandone el Ejecutivo y Sánchez no convoque elecciones: «Se atrincherará en Moncloa hasta 2027, va a ser lo único que cumpla», vaticinan.

Sobre el decreto son claros: «En el que están incluidas nuestras medidas, lo analizaremos», pero reconocen que no se fían «ni un pelo». «No sería la primera vez que nos cuelan un niño muerto» y recuerdan cómo incluyeron en decretos parecidos el palacete del PNV o la prolongación de la edad de jubilación del DAO.