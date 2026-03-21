Agenda de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 hoy, 21 marzo: diseñadores, horario y qué desfiles hay

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 entra hoy en su penúltimo día y lo hace manteniendo el ritmo intenso de las últimas jornadas en IFEMA Madrid. La Sala Mercedes-Benz vuelve a concentrar toda la actividad tras celebrar ayer desfiles como el Ágatha Ruiz de la Prada. Pero la agenda de la MBFWM, todavía tiene mucho para mostrar y en esta jornada reúne a seis diseñadores con perfiles muy distintos, desde firmas históricas del calendario español hasta propuestas que siguen consolidando su identidad en la pasarela. Conozcamos a continuación, todo sobre la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 para hoy sábado 21 de marzo.

Minimalismo depurado, artesanía, referencias vintage, reinterpretaciones de los años veinte y apuestas por la sostenibilidad conviven en la agenda de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 para hoy 21 de marzo, y con desfiles que de nuevo abarcarán todo el día. Entre las firmas presentes en el cartel de hoy tenemos a Ángel Schlesser, Menchen Tomas, Fely Campo, Odette Álvarez, Yolancris y Lola Casademunt by Maite. Seis visiones diferentes de la moda femenina que reflejan el momento actual del diseño español y que repasamos a continuación junto a sus horarios.

Diseñadores que desfilan hoy en la MBFW

La jornada arranca con Ángel Schlesser, una de las marcas con mayor trayectoria dentro de la pasarela madrileña. Fundada en 1984 y miembro fundador de la Asociación de Creadores de Moda de España, la firma mantiene su ADN minimalista y sofisticado bajo la dirección creativa de Alfonso Pérez. La colección «RESPONSO F/W 26» plantea una vuelta a lo esencial, eliminando elementos superfluos y priorizando la funcionalidad y la calidad frente a la cantidad. El negro adquiere protagonismo absoluto, reforzando estructuras y siluetas limpias que se ajustan a una figura femenina depurada. Con una producción íntegramente realizada en España, la marca insiste en su compromiso con la proximidad, la sostenibilidad y la atemporalidad como inversión a largo plazo.

A continuación desfilará Menchen Tomas con «Memento», una colección que rinde homenaje a la esencia de la mujer que ha definido el ADN de la firma durante más de tres décadas. Olga Menchén, formada en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona y con experiencia en diseño para teatro, cine y televisión, construye una propuesta basada en la dualidad entre fuerza y delicadeza. Las líneas arquitectónicas y limpias conviven con formas más fluidas y orgánicas, mientras los detalles artesanales reinterpretan la tradición desde una mirada contemporánea. La paleta cromática combina tonos intensos y matices suaves, reforzando la idea de memoria, identidad y sofisticación atemporal.

El tercer desfile del día será el de Fely Campo, diseñadora con una trayectoria marcada por el trabajo artesanal y la expansión internacional desde su atelier en Salamanca. Su nueva colección celebra la riqueza de los tejidos y la elegancia de sus combinaciones. Satén, tweed, brocados y paillettes dialogan dentro de una paleta que se mueve entre el beige y el negro con matices de rosa envejecido. Los abrigos adoptan formas envolventes y el prêt-à-porter apuesta por la versatilidad, con prendas pensadas para transformarse del día a la noche mediante pequeños cambios de accesorios. La sostenibilidad y la durabilidad de los materiales vuelven a ser pilares fundamentales en su discurso.

Ya por la tarde llegará Odette Álvarez con «SWING», una colección inspirada en el espíritu libre de los años veinte reinterpretado desde una feminidad contemporánea. La diseñadora cántabra traslada su imaginario a una Nueva York nocturna y vibrante, incorporando referencias al Art Déco en bordados y aplicaciones geométricas. Vestidos de cadera caída, líneas fluidas y juegos de volúmenes evocan el glamour cinematográfico desde una mirada actual. Brocados, jacquards, terciopelos y estampados con efecto tapiz se combinan con tejidos ligeros como gasa o seda bordada para aportar movimiento y ritmo, en coherencia con el título de la colección.

El quinto desfile será el de Yolancris, firma fundada por las hermanas Yolanda y Cristina Pérez y especializada en alta costura artesanal. Para la temporada otoño/invierno 26/27 presentan por primera vez en Madrid una línea de Costura que pone en valor el trabajo del taller y de las petit mains que elaboran cada pieza en su atelier de Barcelona. La colección apuesta por siluetas largas y envolventes, con especial protagonismo del terciopelo y los encajes trabajados mediante entolados y bordados realizados a mano. La paleta oscila entre el blanco y el negro, incorporando tonos inesperados para la noche, reforzando esa tensión entre tradición y modernidad que define a la marca.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Lola Casademunt by Maite. La línea premium de la firma catalana se inspira esta temporada en el Nueva York de los años setenta, en ese equilibrio entre bohemia y sofisticación urbana. La colección combina marrones, negros, ocres y naranjas quemados con toques de mostaza y fucsia oscuro. Estampados florales, paisleys, cuadros y el icónico animal print de la marca construyen un universo retro con guiños contemporáneos. Maxi vestidos fluidos, bombers satinadas, chaquetas viniladas y sastrería con detalles joya refuerzan una propuesta pensada para una mujer ecléctica, segura y con fuerte personalidad.

Horario de los desfiles de hoy

Todos los desfiles del sábado 21 de marzo se celebran en la Sala Mercedes-Benz de IFEMA Madrid, con el siguiente orden de salida: