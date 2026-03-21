Ni bolsa hermética ni papel film: el sencillo truco casero para que la lechuga siga crujiente después de varios días

La lechuga es un alimento imprescindible en la nevera, tanto por su versatilidad en la cocina como por su amplio abanico de beneficios para la salud, y existe un truco muy sencillo para que se mantenga fresca y siga crujiente después de varios días. Contiene vitamina C, folatos y provitamina A. En cuanto a los minerales, su aporte no es tan significativo, sí contiene potasio, calcio y fósforo. Además, gracias a su alto contenido en agua y bajo contenido en carbohidratos, grasas y proteínas, la lechuga aporta muy pocas calorías .

Las recomendaciones de la AESAN son claras: «En la cocina, manipula siempre las frutas y verduras separadas de otros alimentos, prestando especial cuidado cuando se vayan a consumir crudas. Lávate las manos antes y después de la preparación y asegúrate de que todos los utensilios y superficies que vayas a utilizar estén limpios y secos. Corta las partes dañadas y, si hay presencia de hongos, descarta la pieza entera. Recuerda que las hierbas aromáticas frescas, como el perejil o la albahaca, y los brotes de semillas frescos, como los de soja, también deben lavarse».

El truco para que la lechuga aguante fresca más tiempo

Conservar la lechuga fresca y crujiente durante varios días puede parecer complicado, pero con este truco es muchísimo más sencillo. Hay quienes la envuelven en film o la almacenan en bolsas de plástico, pero, la cuenta de TikTok @myrealfood ha mostrado un método que se ha hecho viral en redes sociales. La clave está en comenzar eliminando el tronco central antes de cortar la lechuga al gusto. Una vez troceada, hay que lavarla bien y secarla por completo, ya que la humedad favorece que las hojas se ablanden antes de tiempo.

A continuación, se coloca una hoja de papel de cocina en la base de un recipiente hermético. Sobre ella se distribuyen las hojas limpias y secas de la lechuga, y se cubren con otra capa de papel. Después, basta con cerrar el recipiente y guardarlo en el frigorífico. Este truco, ha ganado popularidad entre quienes buscan formas prácticas de alargar la vida de la lechuga.

Muchas veces, por falta de tiempo, se compra ya lavada, troceada y embolsada. «En este caso, ya están desinfectadas. Sólo hay que abrir la bolsa y servirlas en el plato», explica Juan Obrero, Category Manager en ALDI. «Si la compramos entera, primero eliminamos todas las hojas exteriores de la lechuga magulladas o secas. Separamos las hojas que vayamos a utilizar, una a una y las dejamos en remojo unos minutos en agua al que se ha añadido unas gotas de lejía apta para la desinfección del agua de bebida en la proporción indicada por el fabricante».

Receta de ensalada caprese

#ensaladas #receta ♬ оригинальный звук – 𖦁ׅ ࣪ ׂminiiiks𐙚 ࣪ ִֶָ ⋆ @recetasdewilly ENSALADA CAPRESE CON AGUACATE Y ALIÑO DE LIMA 🍅🥑🧀🍋‍🟩 ⠀ ¿Te gusta la ensalada caprese? Pues esta receta de ensalada caprese te va a enamorar. Hoy quiero compartir con vosotros esta versión mejorada de la ensalada caprese, con aguacate, albahaca, parmesano y aliño de lima, que está para FLIPAR. ¿Te animas a preparar esta receta de ensalada conmigo? ⠀ Ingredientes: 🍅 250gr de tomates cherry. 🧀 200gr de mozzarella. 🥑 1 aguacate maduro. 🌿 1 manojo de albahaca fresca. 🧀 50gr de queso parmesano rallado ⠀ Ingredientes para el aliño: 🥄 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 🥄 2 cucharadas de vinagre balsámico. 🍋‍🟩 Ralladura y zumo de 1 lima. 🧂 Sal y pimienta negra al gusto. ⠀ Receta paso a paso: 1. Abrimos y pelamos un aguacate y lo cortamos en trozos pequeños. 3. Cortamos los tomates cherry por la mitad y los ponemos en un bol junto al aguacate y la mozzarella. 4. Ahora rallamos un poco de queso parmesano y añadimos la albahaca fresca picada. 5. En un recipiente ponemos todos los ingredientes del aliño, removemos bien y se lo añadimos a la ensalada. Removemos bien y listo, ¡a disfrutar! ⠀ ¿Te ha gustado esta receta de ensalada caprese con aguacate? Si te ha gustado esta receta fácil y saludable, dímelo en los comentarios ❤️ ⠀ #ensalada

Los ingredientes son: 250 gr de tomates cherry, 200 gr de mozzarella, 1 aguacate maduro, 1 manojo de albahaca fresca, 50 gr de queso parmesano rallado. Para el aliño: 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de vinagre balsámico, ralladura y zumo de 1 lima, y sal y pimienta negra al gusto.

Para su elaboración, abrimos y pelamos el aguacate y lo cortamos en trozos pequeños. Cortamos los tomates cherry por la mitad y los ponemos en un bol junto al aguacate y la mozzarella. Ahora rallamos un poco de queso parmesano y añadimos la albahaca fresca picada. En un recipiente mezclamos todos los ingredientes del aliño, removemos bien y se lo añadimos a la ensalada. Removemos cuidadosamente y ¡listo para disfrutar!