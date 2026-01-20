Buscan a un hombre desaparecido en el temporal en Gerona: podría haber sido arrastrado por un río

Los Bomberos buscan desde este martes por la mañana a un hombre desaparecido por el temporal en Gerona, que podría haber sido arrastrado por un río cuando estaba dentro de su coche. Protección Civil ha enviado este martes, a las 7:12 horas, un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos que residen en las poblaciones de la provincia de Gerona de Alto Ampurdán, Bajo Ampurdán, la Selva y Gerona –ciudad– para que se suspenda la actividad escolar, deportiva y de los centros de día, debido al alto riesgo de inundaciones.

La preocupación principal se centra en la situación de los ríos Oñar, Ter y Daró, a su paso por las mencionadas localidades de la provincia de Gerona. El riesgo de inundaciones pueden provocar el desbordamiento de los ríos, por lo que la alerta se alarga, tal y como reza el mensaje Es-Alert enviado por Protección Civil a los ciudadanos, hasta las 15 horas de este martes.

El temporal, que está castigando duramente a Cataluña desde el lunes, cuenta con su punto álgido este martes y está previsto que se desplace a lo largo del día de hoy hacia el sur, por lo que en las próximas horas llegará a comarcas centrales de la Península Ibérica.

La alerta enviada por Protección Civil cuenta con la petición de no acercarse a los cauces de los ríos ni bajar a los sótanos, por el riesgo de inundación. Además, solicita subir a pisos superiores como medida de prevención y de necesidad en caso de entrar agua en los domicilios de las comarcas alertadas. Es el segundo aviso enviado a la zona después de que el domingo se mandara uno por el peligro por fuerte oleaje, en comarcas costeras de Cataluña.

Los bomberos han atendido a un total de 98 avisos por el temporal de lluvia, desde las 22:00 horas del lunes y las 7:00 del martes. El total de avisos acumulados es de 557, desde el lunes a primera hora, tal y como ha informado el cuerpo a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales. La región metropolitana norte y la de Gerona han agrupado la mayoría de avisos, con 162 y 108, respectivamente. En Lérida también se han contado 99 avisos.

Marta Cassany, directora de Protección Civil, ha avisado este martes de que «preocupa» la situación de los ríos a su paso por las localidades de Gerona más afectadas, a causa del temporal. «Debemos hacer un seguimiento sobre esta situación de lluvia que es persistente, que ya hace dos o tres días que estamos sufriendo y que por tanto esto hace que tengamos que hacer un seguimiento muy preciso de lo que es y vigilancia de lo que son los ríos y cómo los ríos responden a esta situación de lluvia», ha dicho en una entrevista en TV3.

Además, Cassany ha transmitido que sólo se podrá saber si la situación que se vive en la actualidad en Cataluña debido al temporal es comparable con la de la borrasca Gloria –afectó a varias zonas en enero del 2020- dependiendo del tiempo «que se prolongue la situación de lluvia».

Con respecto al envío de alertas a los teléfonos, para la suspensión de las clases en colegios, centros deportivos y centros de día, la directora de Protección Civil ha incidido en que se está haciendo «vigilancia» al respecto. «Si en algún momento, por la información que tenemos, debemos tomar alguna medida más, así se haría. A estas alturas, todavía no está previsto, pero no se descarta, porque la situación es persistente», ha dicho.