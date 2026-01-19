Cuándo es el Villarreal - Ajax: horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido de Champions League.

El Villarreal recibe al Ajax en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. En este choque el Submarino Amarillo no se juega prácticamente nada, ya que van penúltimos y no tienen opciones de meterse en los playoffs, mientras que los holandeses tienen una mínima oportunidad, pero tendrán que ganar los dos encuentros restantes y esperar resultados de terceros que le beneficien. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo del Estadio de la Cerámica.

Horario del Villarreal – Ajax: cuándo es el partido de la Champions League

El Villarreal se enfrenta al Ajax en el Estadio de la Cerámica en el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo es penúltimo en la clasificación y en la última fecha de la máxima competición continental quedó eliminado virtualmente del torneo, por lo que lo único que le queda a los de Marcelino es lograr una victoria para recibir una mejor compensación económica. Delante, el equipo de Ámsterdam que está un puesto por encima de ellos y que apura sus últimas opciones para poder estar en los playoffs.

A qué hora es el partido de la Champions League Villarreal – Ajax

La UEFA programó este vibrante Villarreal – Ajax de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League para este martes 20 de enero. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el horario de este choque entre el Submarino Amarillo y el combinado holandés para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en la previa del choque para que el árbitro pueda hacer rodar el balón de manera puntual en el Estadio de la Cerámica.

Dónde y cómo ver gratis el Villarreal vs Ajax en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la máxima competición europea fue Movistar+. Este Villarreal – Ajax de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y es por ello que habrá que tener contratado este operador y también el paquete que incluye el fútbol europeo, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que suceda en el Estadio de la Cerámica.

Todos los aficionados del Submarino Amarillo y los amantes de las diferentes competiciones europeas en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el partido Villarreal – Ajax de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio también ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y disfrutar de todo lo que ocurra en Castellón.

En la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que rodee a esta jornada 7 de la fase de liga de la Champions League, donde estaremos prestando especial atención a todos los representantes españoles. Una vez acabe el Villarreal – Ajax publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Estadio de la Cerámica.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Ajax

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro dirigido por Marcelino García Toral que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de la Cerámica para narrar todo lo que suceda en el Villarreal – Ajax.

Estadio y quién es el árbitro del partido Villarreal – Ajax

El Estadio de la Cerámica, denominado anteriormente como El Madrigal, se encuentra en Castellón y será el campo donde se jugará este Villarreal – Ajax de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1923, lo que significa que hace unos años celebró su centenario, aunque hay que recordar que ha sufrido bastantes remodelaciones. Tiene capacidad para acoger a 23.500 aficionados y se espera una buena entrada, ya que será el último encuentro en casa en Europa esta temporada.

La UEFA designó al árbitro escocés Nicholas Walsh para que imparta justicia en el Villarreal – Ajax de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Andrew Dallas será el encargado del VAR, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a analizar las imágenes al monitor que se encontrará entre los dos banquillos del Estadio de la Cerámica.