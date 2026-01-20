El Gobierno gasta en revisar la vía de Adamuz menos que en anuncios de «masculinidades» y el ‘Año Franco’

El Gobierno de Pedro Sánchez destinó el año pasado a revisar la vía de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) un importe de 14,1 millones de euros, menos de que lo ha aprobado y desembolsado para pagar anuncios del Ministerio de Igualdad, por ejemplo sobre «nuevas masculinidades», y del denominado Año Franco.

En concreto, OKDIARIO ha accedido al contrato de Adif, operador ferroviario controlado por el Gobierno, para la prestación de «servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparados de vía de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sur». En este expediente, de tres lotes, es el segundo, que hace referencia a las bases de Hornachuelos (Córdoba) y Antequera (Málaga) y al trayecto comprendido entre los puntos kilométrico 316 y 471, el que incluye el punto kilométrico de la tragedia del pasado domingo (p.k.318).

La adjudicación de este lote a la UTE conformada por cuatro empresas, entre ellas Azvi SA (25%), que aparece en la trama PSOE, fue firmada por el entonces director General de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras Marín, con fecha del 3 de noviembre de 2023 para un plazo de ejecución de 48 meses.

Los pliegos de esta adjudicación señalan que el importe otorgado para la prestación de dicho servicio de mantenimiento ascendió a 56.659.860,80 euros (IVA incluido), con la siguiente distribución anual (12.984.551,44 en 2024; 14.164.965,20 en 2025; 14.164.965,20 en 2026; 14.164.965,20 en 2027; y 1.180.413,76 en 2028).

El expediente recoge que la UTE adjudicataria tiene «participación» en la realización de tareas de «auscultación» e «inspecciones» de la vía, citando expresamente la revisión del «estado de las soldaduras» y las juntas.

Como informó este martes OKDIARIO, la Guardia Civil concluyó de forma preliminar que la soldadura del raíl saltó e hizo descarrilar el Iryo en el accidente de Adamuz. Los agentes confirmaron que el sexto vagón del tren de alta velocidad se salió de su trayectoria y, tras él, dos vagones más. Los últimos vagones perdieron parte de sus ejes y éste y otros elementos impactaron contra el convoy del Alvia, que en ese momento circulaba en la vía paralela, provocando al menos 42 muertes y 152 heridos.

Los especialistas de criminalística de la Guardia Civil llegaron a dicha conclusión tras examinar sobre el terreno esa parte de la vía de Adamuz y constatar con documentos fotográficos el lugar exacto en el que saltó la soldadura del raíl. También retuvieron el vagón número 6 en el lugar del siniestro.

Mientras el Gobierno destina 14 millones al año al mantenimiento de la vía de Adamuz, donde el accidente del domingo deja ya 42 víctimas mortales, el gasto aprobado y adjudicado en campañas de publicidad del Ministerio de Igualdad y del conocido como Año Franco fue superior en 2025.

Extracto del contrato de Adif sobre el mantenimiento de la vía de Adamuz.

El 27 de enero de 2025, el Ministerio de Igualdad formalizó un contrato -con entrada en vigor al día siguiente- por importe de 1.986.379,82 euros (IVA incluido) con la empresa Ogilvy & Mather Publicidad Madrid SA para la «planificación, creatividad, diseño, realización y producción del plan de campañas de publicidad institucional de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres». Una de las campañas presentadas por Igualdad en 2025 llevó por título Por huevos, instando a reflexionar sobre «nuevas masculinidades».

En esta línea, el Ministerio de Igualdad que dirige la socialista Ana Redondo pagó otros 1.500.000 euros (IVA incluido) a la empresa T2O Admedia Services SL para el «servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la materialización de la campaña de publicidad institucional denominada Promoción de la igualdad de género real y efectiva–8M». Este expediente fue adjudicado en febrero de 2025.

Asimismo, el Ejecutivo dio otros 747.000 euros (IVA incluido) el pasado septiembre a la empresa Nova Sapiens SL para la ejecución del contrato con el siguiente objeto: «Servicios de Compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la materialización de la campaña de publicidad institucional denominada Divulgación y concienciación en materia de educación afectivo-sexual libre de violencias y estereotipos sexistas». Todos estos contratos del Ministerio de Igualdad suscritos el año pasado sumaron 4,2 millones de euros.

Memoria Democrática

En cuanto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, pagó 5.648.760,01 euros a la empresa BBDO España SA para la prestación de «un servicio de creatividad, diseño, realización y producción de las diferentes acciones de divulgación e información que se utilizarán en una campaña sobre el valor de las libertades y la democracia en España». Un contrato enmarcado en el Año Franco organizado por el Gobierno de Sánchez bajo el nombre de España en Libertad con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de septiembre un aumento del compromiso de gasto para el Comisionado de los 50 años de España en libertad. Aquí, incluyó diversos convenios (RTVE, Consejo de la Juventud, Museo Reina Sofía, entre otros) y contratos para la ejecución de las funciones que el Comisionado tiene asignadas, por un total de 3.163.943 euros.

De igual modo, acordó la contratación de un «servicio de creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de las acciones de divulgación e información», por importe de 1.694.628 euros a imputar en 2026, más un millón de euros para la compra de medios. En principio, el Año Franco estaba concebido para el ejercicio 2025, pero se prolongará durante el presente año.