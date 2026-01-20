Muere Mabel Montes, reconocida periodista de la TVG

El mundo del periodismo y de la comunicación están de luto. La CRTVG ha tenido que decir adiós a una de las periodistas más queridas de la cadena que contaba con una gran presencia, sobre todo, en sus espacios informativos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Mabel Montes. La comunicadora de Zas, A Coruña, ha fallecido como consecuencia de una larga enfermedad. Desde 1997, hace casi treinta años, estaba ligada a la televisión y la radio autonómicas de Galicia, y todo a través de diversos programas que tenían estrecha vinculación con la actualidad informativa. Pero no todo queda ahí, puesto que, desde 2012, Mabel ofrecía nada más y nada menos que las previsiones meteorológicas.

Como no podía ser de otra forma, ha sido la propia corporación pública de Galicia la que, a través de un comunicado, daba a conocer la noticia de la muerte de su compañera: «Periodista de Zas comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad. Mabel formaba parte de la redacción de informativos desde 1997. Dejó una huella profunda en Galicia Noticias y en los distintos telediarios, siempre con una mirada propia, precisa y exigente», se puede leer en el comunicado. Por si fuera poco, sus compañeros de la CRTVG han querido ir mucho más allá: «Su ausencia también se siente con fuerza en las redacciones de la TVG y de la Radio Galega, donde desarrolló los últimos años de su carrera profesional».

Y añaden: «Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde la vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y con el respeto a la audiencia», podemos leer en el comunicado, que concluye de la siguiente manera: «En la CSAG despedimos hoy una periodista referente, una compañera y una grande amiga».

A lo largo de la mañana, y como no podía ser de otra forma, son muchas las personas y corporaciones que han querido expresar sus condolencias a través de redes sociales. Un claro ejemplo lo encontramos en el Colexio de Xornalistas de Galicia, que escribió lo siguiente: «La Junta de Gobierno de CPXG lamenta profundamente la muerte de Mabel Montes».

«Redactora de los servicios informativos de la TVG, en los últimos años se ha especializado en información meteorológica, presentando ‘O Tempo’ en Televisión y dirigiendo ‘Atmosféricos’ en Radio Galega», aseguran. Todo ello sumado a la gran cantidad de compañeros que, a lo largo de décadas, han trabajado junto a ella codo con codo, para ofrecer a los gallegos todos los detalles sobre la actualidad informativa. Una dura pérdida. Descanse en paz.