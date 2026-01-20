Los científicos no dan crédito al descubrimiento de una mini araña endémica en una cueva de Nerja

No dan crédito los científicos al descubrimiento de una mini araña endémica en una cueva de Nerja. La naturaleza puede sorprendernos y hacerlo de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Los animales son un símbolo de un territorio, se han adaptado a él y aunque, nos hemos acostumbrado a tenerlos extendidos por el mundo. Es importante conocer en primera persona, lo que nos puede descubrir este tipo de descubrimientos.

Tal y como nos explican desde el blog de CSIC: «Los investigadores han confirmado la identificación de una especie de araña hasta ahora no documentada, que se encuentra únicamente en la Cueva de Nerja, convirtiéndose en un endemismo local. Esta especie, de tamaño microscópico (no supera el milímetro), pasó desapercibida durante años. Ejemplares que se consideraban juveniles de otras arañas fueron ahora correctamente clasificados gracias al trabajo minucioso de los expertos. La araña, bautizada como Anapistula delrosalae, pertenece al género Anapistula. Su presencia, como informa Málaga Hoy, ha sido detectada en varias secciones de la cueva, tanto en las zonas turísticas accesibles al público como en las áreas cerradas para preservar el ambiente.

Por el momento, sólo se han encontrado hembras, por lo que las características del macho continúan siendo un misterio para la comunidad científica».Siguiendo con la misma explicación: «El estudio que llevó a este significativo descubrimiento fue coordinado por el Instituto de Investigación Cueva de Nerja, en el marco de un proyecto más amplio que examina los artrópodos cavernícolas. Estos animales, conocidos como troglobios, están adaptados a las duras condiciones del medio subterráneo y actúan como indicadores esenciales del estado de conservación del hábitat. El equipo estuvo encabezado por el profesor Pablo Barranco, de la Universidad de Almería, junto con Cristian Pertegal, investigador de la Universidad de Córdoba y de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC). Según los investigadores, la colaboración multidisciplinar, que contó también con el aporte del catedrático de la Universidad de Granada Alberto Tinaut, fue clave para lograr este avance en el conocimiento de la fauna subterránea».

El lugar en el que se ha encontrado puede ser fuente de novedades destacadas: «La fauna que habita en la Cueva de Nerja está formada por organismos que han evolucionado para sobrevivir en un ambiente donde la luz es inexistente, la humedad es alta y los recursos alimenticios limitados. Los troglobios, como se denomina a estos animales cavernícolas, suelen presentar características

especiales, como pérdida o reducción de la visión, ausencia de pigmentación y cuerpos alargados o delgados. Estas adaptaciones reflejan una vida marcada por la escasez y la lentitud, con animales que pueden resistir largos periodos sin alimento y que suelen tener una longevidad considerable. Dentro de esta comunidad biológica, las especies endémicas son especialmente valiosas porque son exclusivas de una única cueva o sistema subterráneo, lo que las convierte en un tesoro científico y ecológico».