Cuándo es el Real Madrid – Atlético de la Supercopa de España femenina: horario y canal de TV para ver en directo

Arranca la Supercopa de España femenina en Castellón y no puede hacerlo de mejor manera. Lo hará con un derbi capitalino entre el Real Madrid y el Atlético, que se ven las caras en las semifinales de este torneo. Ambos conjuntos pelearán por llevarse el triunfo y clasificarse para la final del próximo sábado, donde se medirían a las ganadoras del Barcelona – Athletic Club. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo que se juega en Castalia.

Horario del Real Madrid – Atlético de la Supercopa de España femenina

El Real Madrid femenino y el Atlético han viajado a Castellón para disputar la Supercopa de España femenina y enfrentarse en las semifinales de este torneo que tendrá como sede el estadio de Castalia. Sin duda, el enfrentamiento entre estos dos equipos madrileños será apasionante, pero sólo uno de ellos podrá acceder a la gran final del torneo, que se celebrará el fin de semana. El otro duelo de esta ronda es el que jugarán el Barcelona y el Athletic Club, con el combinado azulgrana como favorito para llevarse el triunfo y también el trofeo en la final.

A qué hora es el partido de la Supercopa de España femenina Real Madrid – Atlético

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Real Madrid – Atlético que corresponde a las semifinales de la Supercopa de España femenina para este martes 20 de enero. El organismo que controla el fútbol español ha fijado este derbi capitalino en el horario de las 19:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en los aledaños y en el interior de Castalia para que el encuentro arranque de manera puntual en Castellón.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid femenino vs Atlético en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en este apasionante torneo fue RTVE. Este Real Madrid – Atlético de semifinales de la Supercopa de España femenina se podrá ver en directo por televisión a través de La2. Esto significa que este derbi madrileño que se disputa en Castellón podrá verse gratis y en abierto por TV mediante este canal del ente público.

Todos los aficionados del conjunto de Concha Espina, seguidores del cuadro colchonero y amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Atlético de semifinales de la Supercopa de España femenina mediante la aplicación RTVE Play. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que el medio público de nuestro país ofrecerán su página web para todos aquellos usuarios que deseen verlo con un ordenador.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid femenino – Atlético

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes de la capital de España que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid – Atlético de semifinales de la Supercopa de España femenina tienen que saber que podrán escucharla gratis por la radio. Habrá emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca que podrían conectar con Castalia para narrar todo lo que esté ocurriendo en este apasionante derbi.

Estadio y quién es el árbitro del partido Real Madrid femenino – Atlético

El Estadio de Castalia, situado en la ciudad de Castellón de la Plana, será el escenario donde se celebrará este Real Madrid – Atlético de semifinales de la Supercopa de España femenina. Este campo fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para unas 15.500 personas, esperándose un gran ambiente, tanto en este derbi madrileño como este miércoles con el duelo entre el Athletic Club y el Barcelona, al igual que en la gran final de este torneo que se jugará el próximo sábado.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Paola Cebollada López para que dirija la contienda en el Real Madrid – Atlético que corresponde a las semifinales de la Supercopa de España femenina. Iragartze Fernández y Raquel Díaz actuarán como sus asistentes, mientras que el cargo de cuarto árbitra lo ocupará Elena Peláez. La quinta colegiada en Castalia será Alexia Mayer.