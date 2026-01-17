Apenas minutos antes de que comenzara a rodar el duelo en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Levante, el equipo femenino ganaba en Buñol al equipo granota. Un doblete de Athenea del Castillo al comienzo del choque fue suficiente para que las madridistas se reencontrasen con la victoria, justo antes de la Supercopa que se celebrará en Castellón la próxima semana. Dolores Silva, antes del descanso, hizo el 1-2, que terminaría siendo definitivo.

Tras la derrota por la mínima ante el Athletic el pasado martes, el conjunto blanco llegaba a Valencia con la obligación de ganar para evitar poner en peligro su segunda plaza, puesto que de pinchar, darían opción a la Real Sociedad de superarlas en la tabla. Para el choque, Quesada hacía bastantes cambios, también pensando en esa semifinal de la Supercopa contra el Atlético.

Sorprendía la ausencia de Caroline Weir, ya no del once, sino de la convocatoria. Que no estuviera, encendió las alarmas, pero no era por lesión. La futbolista sufrió una indisposición que la impidió estar con el resto del equipo. Era la principal sorpresa en una alineación donde tampoco estaban Méndez, Yasmim, Eva Navarro ni Angeldahl. Aparecían Shei, Lakrar –que volvía–, Andersson, Holmgaard, Bennison, Dabritz y Redondo.

El encuentro comenzó con polémica, puesto que Alba Redondo reclamó un penalti que se fue al limbo pese a que se revisó. La portera del Levante, Tarazona, tocaba balón y la colegiada señalaba córner. Y allí llegó el tanto. El rechace de la acción le cayó a Athenea, que la empaló a la escuadra en el minuto 10.

Se ponía por delante el conjunto blanco, que volvería a ver como la 7 aparecía minutos después. A los 25 minutos de partido, una acción pésimamente defendida por el conjunto granota terminó con Redondo jugando atrás para Dabritz, que estaba en el punto de penalti. La alemana vio sola en el palo izquierdo a la cántabra, que la empujó a gol.

Era el 0-2 con el que las de Quesada ponían tierra de por medio en el marcador. Pero llegaría el tanto levantinista minutos después, por medio de Silva. Un golazo. Pudo serlo primero de Erika González, que desde fuera del área, escorada en un costado, la pegó con todo y la estrelló en el palo. El balón salió disparado a la frontal, donde llegaría desde atrás la portuguesa para empalarla y meterla por la escuadra de Misa.

No se movería más el marcador en una segunda parte en la que el técnico, pese a no tener el choque amarrado, quito a jugadoras como Redondo, Caicedo o Dabrizt. El conjunto blanco consiguió llevarse los tres puntos, que permiten al equipo mantener la ventaja en la segunda plaza ante una Real Sociedad que tiene dos partidos menos. Ahora, las de Quesada buscarán clasificarse para la final de la Supercopa, en un derbi apasionante contra el Atlético.