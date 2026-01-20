Confirmado: cuándo y dónde ver la película ‘Los Domingos’, gran favorita de los Goya

A pesar de sus detractores, el cine español goza de una gran salud artística. Por un lado, hacía tiempo que internacionalmente, el país no tenía una apuesta tan aclamada como Sirat (Oliver Laxe, 2025). La cual, posee todas las papeletas para terminar con una o dos nominaciones en los Oscar 2026. Y por otro, el nivel autoral de debuts como Muy lejos (Gerard Oms), Sorda (Eva Libertad) o Extraño río (Jaume Claret Muxart) escenifican la potente cantera direccional de España. No obstante por encima de todas, la gran favorita de los Goya es la película española que ha logrado poner en consenso a crítica y público, amasando más de cuatro millones de euros en la taquilla nacional. Reclamos que se traduce en una pregunta tan evidente como propicia: ¿dónde podemos ver Los Domingos? ¿sigue en cines? ¿cuándo llegará al streaming?

Se estrenó el pasado 24 de octubre, pero con el éxito y entusiasmo de la prensa especializada y los espectadores, La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa todavía sigue presente en la cartelera. De hecho y contrariamente a lo que suele suceder en el mercado de la exhibición, lo más probable es que esa estancia ahora residual en el patio de butacas, crezca de nuevo con motivo de la fiesta del cine español. Pues dónde ver Los domingos va a terminar siendo una de las cuestiones más emitidas por los cinéfilos españoles, tras la probable victoria en la próxima gala de los bustos del pintor patrio . Tras llevarse la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, el drama familiar de Azúa acumula 13 nominaciones a los Goya 2026.

Dichas candidaturas incluyen por supuesto, la posibilidad de ganar la consideración a la mejor película. Si Sirat o Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), no evitan su comunión, confirmación y consagración para con los académicos. Hacía tiempo que una edición no tenía una favorita tan ostensible. Manifestándose como un producto audiovisual, cuyo impacto en la sociedad ha generado un genuino interés en el mercado del vídeo bajo demanda.

¿Dónde podemos ver ‘Los domingos’?

Dada su calidad cinematográfica, la respuesta más directa para responder a la cuestión de dónde ver Los domingos debería ser en una sala de cine. Sin embargo, los suscriptores de Movistar Plus están de enhorabuena, pues el próximo 27 de febrero llegará al catálogo del marca de streaming de Telefónica.

Las múltiples lecturas de una obra íntima

La trama de Los domingos se centra en Ainara, una joven de 17 años que se encuentra en un periodo de cambio en el que debe elegir sobre su futuro. Pero a diferencia de sus compañeros y amigos, la universidad despierta en ella un interés exiguo. Pues su mirada está puesta en la vida contemplativa y austera de las monjas de clausura. Deseando sentirse cerca de Dios, Ainara le cuenta a su familia su deseo de ingresar en el convento. La noticia cae como una bomba, provocando desconcierto y enfrentamientos en la familia.

Con este punto de partida parcialmente anacrónico para los tiempos que corren, Los domingos dibuja toda una suerte de matices dramáticos. Una suerte de funambulismo de perspectivas que intentan asir una motivación tan inefable como es la fe.

Con un guion y dirección precisos y tras piezas magníficas como Cinco lobitos (2022) o la serie Querer (2024), Ruiz de Azúa vuelve a demostrar una claridad inquebrantable para sacar la mejor versión de su reparto. Destacando en este caso las soberbias actuaciones de la debutante Blanca Soroa, Miguel Garcés, Nagore Aranburu y de la infinita Patricia López Arnaiz, cuyo personaje nos regala la gran interpretación del año.