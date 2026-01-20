Ni con un rodillo ni con una cuchilla: el truco para eliminar las pelotillas de los jerséis al instante y está en tu cocina
Hay un truco para eliminar las pelotillas de los jerséis al instante y está en tu cocina, no necesitas ni un rodillo, ni una cuchilla. Existe un sistema mucho más rápido y eficaz para salir de casa sin esas molestas pelotillas que se hacen en el jersey. Antes de lo que podríamos imaginar, podemos encontrar el elemento definitivo para conseguir aquello que deseamos, una ropa en perfectas condiciones con el mínimo esfuerzo posible.
Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, se convertirá en la antesala de algo más. De un giro radical que puede alejarnos de unos sistemas convencionales y quizás más caros de lo que nos imaginaríamos. Esta manera de dejar el jersey de lana como nuevo puede sorprendente ya que se utiliza un elemento que tenemos en nuestra cocina y puede acabar siendo la antesala de un giro radical en este tipo de tareas, podemos conseguir más por menos, con este sistema que todos tenemos en casa.
Ni con una cuchilla ni con un rodillo
Un rodillo puede acabar siendo el elemento que nos apostará una serie de situaciones que pueden acabar generando algunos datos que hasta el momento no sabíamos que tenemos por delante. Son tiempos de cambios y de atender determinadas situaciones esenciales.
Este jersey que nos hemos comprado nuevo y está en perfectas condiciones, puede parecer que ha sido sacado de un lugar del todo inesperado. Un cambio de tendencia que será el que nos ayudará a aprovechar cada vez más y más cada prenda de nuestro armario.
Podremos conseguir mucho más por menos, con la ayuda de un elemento que tenemos en nuestra cocina y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertas novedades que puede ser un plus de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.
Es momento de poner en práctica determinados detalles que nos llegarán de cerca y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Nada más y nada menos que en la cocina, encontrarás el lugar adecuado para acabar con este problema muy visible en los jerséis de lana. Le quitarás lavados a tu jersey y conseguirás una prenda nueva.
Este es el truco para eliminar pelotillas de tu jersey al instante
En cuestión de minutos puedes acabar con las pelotillas de tu jersey al instante, un sistema que te ayudará a conseguir aquello que deseas y más, te espera en tu cocina. Con un simple estropajo puedes conseguir resultados increíbles, es cuestión de ponerse manos a la obra con ello.
Los expertos de G-Heat nos dan una serie de trucos para eliminar por completo las pelotillas de tu jersey de una manera que quizás te sorprenderá:
- Truco de la esponja: utiliza el lado abrasivo de una esponja húmeda para frotar suavemente las bolitas. Este método es especialmente eficaz en jerséis de punto tupido.
- Cepillo de pelo sencillo: pasa un cepillo de pelo por el jersey para eliminar las bolitas. Este método rápido también puede eliminar los pelos de animales incrustados en el tejido.
- Cinta adhesiva: Enrolla un trozo de cinta adhesiva alrededor de la mano, con la parte adhesiva hacia fuera, y frota suavemente las zonas afectadas para eliminar las bolitas. Si tienes un cepillo adhesivo en casa, también puedes utilizarlo para eliminar las bolitas pasando el cepillo por el jersey.
- Piedra pómez: Frota suavemente una piedra pómez sobre el jersey para eliminar las bolitas. Esta solución ideal es especialmente adecuada para jerseys de punto grueso.
Si quieres seguir a los mismos expertos también te dan algunas soluciones de esas de las de toda la vida para acabar con estas pelotillas:
- Consejo de la abuela: sumerge el jersey en agua fría con detergente líquido durante unos treinta minutos y luego enjuágalo. A continuación, plancha el jersey antes de dejarlo secar al aire libre. Este eficaz método permite tensar los puntos y limitar la aparición de bolitas.
- Peine para piojos: utiliza un peine para piojos para eliminar las bolitas. Pásalo por el jersey con movimientos de arriba abajo. Esta técnica es un buen truco para eliminar las pequeñas bolitas de pelusa sin dañar las mallas.
- Solución low-tech: Si no tienes a mano ningún objeto cotidiano, puedes utilizar tus uñas largas para pellizcar delicadamente la punta de las bolitas y retirarlas. Esta opción ideal requiere un poco más de paciencia, pero puede ser útil si no dispones de las herramientas mencionadas anteriormente.
- Papel de lija: Otro método rápido para eliminar las bolitas es utilizar papel de lija de grano fino. Frota suavemente el papel de lija sobre las zonas afectadas, teniendo cuidado de no dañar las mallas del jersey. Esta técnica contra las bolitas funciona especialmente bien en tejidos gruesos.
- Mantenimiento regular: Para evitar la aparición de bolitas en tus jerséis, asegúrate de lavarlos a máquina con un programa suave y secarlos al aire libre, lejos de fuentes de calor. Evita utilizar la secadora, ya que puede favorecer la formación de bolitas. Recuerda también lavar tus jerséis con toallas de rizo, que ayudarán a eliminar las pelusas durante el lavado.