Mejor que los viajes del IMSERSO: viajes de 6 días a hoteles con balneario por 85 euros

La búsqueda de planes asequibles para desconectar unos días es para muchos una necesidad. Entre los mayores, el termalismo lleva años ganando terreno porque combina descanso, salud y actividades pensadas para mejorar el bienestar. Y, aunque el IMSERSO sigue siendo un clásico en este tipo de propuestas, existen otros programas provinciales que están llamando más la atención por sus precios y por la calidad de sus alojamientos. Uno de ellos ofrece viajes de 6 días para que podamos estar hoteles con balneario por una cifra que sorprende ya que en algunos casos apenas se tiene que pagar 85 euros.

El interés creciente por estos programas no es casualidad. Cada vez más estudios confirman los beneficios de las aguas termales, desde la mejora de la circulación y el alivio del dolor articular hasta la reducción del estrés. De este modo, España se ha posicionado como uno de los países con mejores instalaciones termales de Europa y muchas provincias han impulsado sus propios proyectos para facilitar el acceso a estos tratamientos. Uno de los que más demanda genera es el programa +Benestar, impulsado por la Diputación de Pontevedra y dirigido a personas mayores de 55 años. La nueva edición para 2026 llega con novedades y con cifras especialmente llamativas. La Diputación ha aprobado ya las bases de esta edición, que movilizará más de 2.100 plazas en hoteles con balneario, spa, talaso o instalaciones similares. Y lo hará con ayudas que pueden alcanzar los 400 euros en determinados casos. Para los beneficiarios del régimen general, el precio final se puede quedar entonces en unos 85 euros para viajes de seis días. Una cantidad que lo sitúa por debajo de muchas de las ofertas más conocidas del IMSERSO, lo que explica por qué las consultas han aumentado desde el primer anuncio.

Viajes de 6 días a hoteles con balneario por 85 euros

Las bases aprobadas por la Diputación de Pontevedra asignan un presupuesto de más de 220.000 euros para financiar el programa +Benestar en 2026. En total, 2.127 personas podrán participar en esta iniciativa cuyo objetivo principal es fomentar el envejecimiento activo mediante actividades vinculadas al bienestar y la salud. La mayor parte de las plazas, exactamente 2.097, pertenecen al régimen general y cuentan con una subvención de 100 euros. Las 30 restantes se incluyen en el régimen especial, destinado a colectivos que requieren mayor apoyo económico y que reciben ayudas de 400 euros.

La adjudicación de plazas seguirá el sistema de concurrencia competitiva. En caso de que las solicitudes superen la oferta disponible, se realizará un sorteo. Cada edición del programa genera una demanda elevada, por lo que se espera que este año la inscripción vuelva a ser masiva. Además del precio reducido, influye el atractivo de los destinos incluidos, todos ellos situados dentro de la provincia de Pontevedra, una de las regiones termales más reconocidas de Galicia.

Las estancias se distribuirán en varios hoteles con balneario o instalaciones de spa y talaso, siempre en régimen de pensión completa. El programa incluye además actividades de animación sociocultural, una parte que suele resultar especialmente valorada por los participantes porque permite socializar, descubrir el entorno y mantener una rutina activa durante el viaje. El objetivo es que los días de descanso se conviertan en una experiencia completa y accesible.

Quién puede solicitar plaza en el programa +Benestar

La convocatoria de años anteriores establece unos requisitos claros que permiten prever cuáles serán los criterios para 2026, ya que la Diputación mantiene una línea bastante estable en este programa. Los participantes deben estar empadronados en la provincia de Pontevedra y tener 55 años o más. Existen excepciones para personas más jóvenes que presenten una discapacidad igual o superior al 65 %, que acrediten ser pensionistas o que tengan reconocido un respiro familiar por los servicios sociales de su municipio.

Este diseño permite que el programa no sólo se dirija a personas mayores en sentido estricto, sino también a colectivos que pueden beneficiarse especialmente de los tratamientos termales. Para muchos usuarios, estos viajes representan una oportunidad de acceder a terapias que, en condiciones normales, tendrían un coste elevado. Las subvenciones concedidas permiten reducir ese importe final hasta cifras tan accesibles como los citados 85 euros.

Respecto a las fechas, la Diputación todavía no ha anunciado cuándo se abrirá el plazo de inscripción para 2026. En la pasada edición, la convocatoria se activó en mayo y los beneficiarios comenzaron a disfrutar de las estancias meses después. Actualmente, 162 personas procedentes de 32 municipios ya están participando en la edición en curso, con viajes organizados al Talaso Hotel Louxo, en Illa da Toxa, y al Balneario de Mondariz, dos de los establecimientos más reconocidos del termalismo gallego.

El IMSERSO sigue siendo el referente de los viajes para mayores, pero iniciativas como +Benestar están consiguiendo situarse al mismo nivel en lo que respecta al interés del público. La combinación de precios muy bajos, instalaciones de alta calidad y destinos termales de referencia hace que el programa sea cada vez más comentado. En definitiva, viajes de 6 días con spa o balneario, con actividades y pensión completa, difícilmente se encuentran en el mercado convencional por importes similares.