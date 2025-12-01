Ni en Madrid ni en Barcelona: aquí están las aguas termales gratuitas perfectas para este invierno

Esta semana llega un nuevo frente frío que cruzará la España peninsular de noroeste a sureste. La AEMET mantiene avisos por lluvias intensas en el sur, mientras que los modelos meteorológicos consultados por portales como Meteored anticipan nevadas destacadas en varias cordilleras. Ante el descenso de las temperaturas, muchas personas buscan refugio en espacios cerrados con calefacción, centros comerciales o incluso en spas, balnearios y aguas termales que ofrecen alternativas más relajantes.

En La Rioja, el sur de la región cuenta con un destino natural único para combatir el frío: las pozas de Arnedillo. Situadas en un entorno montañoso sobre la vertiente sur de la Sierra de Cebollera y junto al río Cidacos, estas aguas termales naturales y gratuitas permiten disfrutar de un baño caliente al aire libre incluso en pleno invierno. Este conjunto de pozas se puede visitar durante todo el año, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una escapada invernal diferente rodeada de naturaleza y paisajes espectaculares.

Termas gratuitas y abiertas las 24 horas del día

Situadas a pocos metros del río, las pozas de Arnedillo son de acceso libre y permanecen abiertas las 24 horas del día, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar de sus aguas en cualquier momento. El verdadero atractivo de estas termas naturales reside en su composición y origen. Según el Ayuntamiento de Arnedillo, se trata de aguas minero-medicinales clasificadas como clorurado-sódicas, sulfatado-cálcicas y bromuradas, con alto contenido en minerales como magnesio, silicio, hierro y rubidio.

Estas aguas hipertermales, ligeramente radiactivas y conocidas desde la época romana, son recomendadas para tratar reumatismo, afecciones respiratorias, contracturas musculares, o simplemente para liberar tensiones. La experiencia puede potenciarse combinando un baño caliente con una rápida inmersión en las aguas frías del río Cidacos, un contraste que favorece la circulación sanguínea y proporciona un efecto altamente revitalizante y energizante.

¿Cómo se calienta el agua termal?

El calentamiento geotérmico de las pozas de Arnedillo se debe a un proceso natural único. El agua de lluvia se filtra a través de la tierra arenisca y desciende lentamente en profundidad, aumentando aproximadamente 3 grados por cada 100 metros recorridos. A unos 3.500 metros, al entrar en contacto con capas de piedra caliza, puede alcanzar temperaturas de hasta 120 grados centígrados. Posteriormente, al topar con zonas de arcilla impermeable, el agua se desplaza de forma horizontal hasta encontrar una vía de ascenso que la lleve nuevamente a la superficie. Al emerger, lo hace con temperaturas que rondan los 52 grados, lo que permite disfrutar de los baños incluso en los días más fríos del invierno.

Bañarse en estas pozas requiere cierta confianza y valentía, ya que algunos visitantes prefieren observar desde la distancia antes de animarse a entrar, especialmente fuera de la temporada estival. Pero Arnedillo ofrece mucho más que sus termas. Entre sus atractivos destaca el Mirador del Buitre, desde donde es posible contemplar buitres leonados sobrevolando el valle, y la ermita de San Miguel, ligada a la Procesión del Humo, una tradición centenaria que cada noviembre recorre las calles del municipio, combinando patrimonio, naturaleza y cultura local.

Estos son otros puntos de España que cuentan con aguas termales

España es rica en recursos geométricos más allá de La Rioja, ofreciendo una amplia variedad de destinos termales. En Galicia, la provincia de Orense es un referente, destacando las Termas de Outariz y A Chavasqueira con aguas que brotan a altas temperaturas y son conocidas por sus propiedades mineromedicinales. En Cataluña, la localidad de Caldas de Montbui (Barcelona) es famosa por su tradición termal y por tener la fuente de agua más caliente de España, la Fuente del León. Finalmente, en Andalucía, las Termas de Alhama de Granada son otro enclave histórico, cuyas aguas son utilizadas desde la época nazarí.