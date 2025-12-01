El pueblo de cuento en Ávila que parece sacado de ‘La bella y la bestia’: una joya oculta

Parece sacado de la película de Disney La bella y la bestia, pero es un pueblo de Ávila, una joya oculta que debes descubrir. El momento ha llegado para explorar todo lo que está por descubrir y las aventuras que nos aguardan, junto a una serie de experiencias que serán inolvidables. Es tiempo de imaginar las sorpresas que nos esperan y todas las memorias que podemos crear en unos días de desconexión o buscando vivir nuestro propio cuento de hadas.

Lo conseguiremos visitando un rincón de Ávila que quizás permanecía inadvertido hasta ahora y pronto se convertirá en una experiencia real. Las películas de Disney poseen esa magia que nos transporta a otros mundos y nos permite contemplarlas con ojos soñadores. Como si te encontraras en un decorado de Hollywood, podrás deambular por calles llenas de encanto que sin duda te cautivarán de mil maneras. Este tesoro escondido merece que le dediquemos toda nuestra atención en los próximos días, invitándonos a explorar un destino de España que hasta el momento permanecía en el anonimato.

Es una joya oculta

España tiene muchos rincones que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y que pueden ser claves. Es tiempo de cambios que seguramente podríamos empezar a generar algunos detalles que pueden ser destacados. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando en las vacaciones soñadas. No necesitaremos salir de casa o recorrer el mundo en busca de una serie de elementos que quizás desconocíamos, sino que sólo tenemos que empezar a prepararnos de forma muy diferente.

Atrévete con una serie de elementos que quizás pueden acabar siendo los que nos acompañarán en este viaje. Ser el protagonista de tu propia escapada rural puede ser lo que marque una diferencia importante en muchos sentidos. Este pueblo parece un cuento de hadas algo que quizás nos interese protagonizar.

Es un pueblo de esos con alma que nos apasionará y que está mucho más cerca de lo que parece. Sin duda alguna, si estás buscando un lugar para realizar una escapada especial, es este.

Está en Ávila y parece sacado de ‘La bella y la bestia’

La película de ‘La bella y la bestia’ es una de las más vistas de todos los tiempos, fue de las primeras que Disney que se actualizó. Con lo cual, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para ser los protagonistas de una escapada rural que puede ser la que quizás acabe siendo la que marque una diferencia importante.

Situado en la provincia de Ávila este pueblo de ambientación medieval se ha convertido en la puerta de entrada de algunos elementos que quizás hasta ahora nunca hubieras tenido en cuenta. Podrás hacerte fotos en un casco antiguo que parecerá un decorado en muchos sentidos.

Tal y como se nos presenta este pueblo en la web del Turismo de la diputación de Ávila: «Cuevas del Valle se encuentra en el Valle del Tiétar, en el Barranco de las Cinco Villas, a los pies del Puerto del Pico. Dista 66 km de Ávila, 56 km de Talavera de la Reina y 175 km de Madrid. Su clima, el agua y la tierra hacen de sus huertos un vergel rodeado de bosques de pinos y castañares. Aldea de origen medieval, en 1393 quedó incluida en los términos entregados por Enrique III a la villa de Mombeltrán, de cuya jurisdicción siguió dependiendo hasta el año 1693, en que adquirió de Carlos II su propio título de villazgo. Como aldea perteneció, pues, al señorío de Mombeltrán, cuyos sucesivos propietarios fueron el condestable Dávalos; el infante don Juan, rey consorte de Navarra y después rey de Aragón, padre de Fernando el Católico; la Orden de Calatrava; el condestable don Álvaro de Luna y su viuda, doña Juana de Pimentel, la Triste Condesa; y, desde finales del siglo XV, los duques de Alburquerque. Tras la obtención del título de villazgo y hasta el siglo XIX, la villa siguió ligada a la Casa de Alburquerque, propietaria del estado señorial, a cuyos titulares estuvo reservado, hasta la formación del ayuntamiento liberal, el privilegio de nombrar, entre las personas que cada año proponían los vecinos, a los alcaldes, regidores y procuradores que habían de ejercer el gobierno del concejo. Atravesado por la Cañada de la Mesta Leonesa Occidental, el pueblo ha sabido conservar buena parte de su arquitectura tradicional. Clima, historia, paisaje y arquitectura tradicional hacen de Cuevas del Valle un lugar lleno de atractivos en medio del camino que atraviesa Gredos y une Castilla-La Mancha con Castilla y León».