Los expertos acaban de elegir el mejor destino rural de España en 2025, y no está en Castilla ni Canarias

El interés creciente por determinar cuál es el mejor destino rural de España en cada edición del Premio Nacional del Turismo refleja la importancia estratégica de la naturaleza en la economía local de múltiples comarcas. Los criterios de evaluación han evolucionado y priorizan, cada vez más, la relación entre territorio, sostenibilidad y coherencia en la gestión de los recursos.

En este marco, el análisis realizado para el año 2025 se centró en modelos que hayan demostrado equilibrio entre actividad turística, patrimonio, paisaje y comunidad. Se notó que para esta edición, el reconocimiento al mejor destino rural puso el foco en propuestas consolidadas que mostraron continuidad, planificación técnica y capacidad para preservar su identidad.

¿Cuál fue el territorio elegido como mejor destino rural de España en 2025?

Tras la ardua valoración del jurado, el reconocimiento recayó en el Valle del Jerte, una mancomunidad y comarca natural de Extremadura, designada formalmente como mejor destino rural de España en la edición 2025 del Premio Nacional de Turismo.

La decisión fue adoptada por un panel de especialistas reunidos en Madrid y promovida por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, en colaboración con Lassart Tourism. Tras un análisis detallado, se destacó el equilibrio entre preservación ambiental, gestión municipal y aprovechamiento estacional del territorio.

La elección se fundamentó en indicadores que miden la capacidad de un destino para conservar sus ecosistemas, la integración de actividades turísticas dentro de un marco sostenible y la valoración de su patrimonio natural y cultural.

En este caso, la comarca extremeña demostró la continuidad en estrategias orientadas a regular flujos, proteger sus recursos hídricos y mantener la cohesión entre municipios.

El Valle del Jerte, un paisaje estructurado por estaciones y biodiversidad

El Valle del Jerte presenta una configuración paisajística marcada por la alternancia estacional y la diversidad de ecosistemas. La secuencia primavera-verano-otoño-invierno genera usos diferenciados del territorio a lo largo del año y ha sido uno de los elementos valorados por los especialistas.

El entorno combina bosques caducifolios, terrazas agrícolas, gargantas de agua cristalina y un relieve condicionado por antiguas formaciones glaciales.

Por otra parte, la floración primaveral de millones de cerezos (cómo los que se pueden apreciar en la imagen destacada) constituye un fenómeno conocido, mientras que los meses estivales se caracterizan por la presencia de pozas y corrientes de agua aptas para el baño.

En otoño, la variación cromática de la vegetación atrae actividades culturales vinculadas a la observación del paisaje, y durante el invierno los senderos permiten recorrer zonas donde la estructura geológica del valle resulta más visible.

En tanto, la distribución altitudinal incorpora cuatro pisos bioclimáticos: mesomediterráneo, supramediterráneo, oromediterráneo y crioromediterráneo.

Cada uno aporta una vegetación diferenciada, desde los encinares hasta los matorrales de altura, pasando por robledales y castañares, lo que favorece la presencia de fauna diversa y actividades de turismo de naturaleza durante todo el año.

Actividad agrícola y agroturismo: los pilares de Valle del Jerte

La economía del Valle del Jerte mantiene una fuerte vinculación con la agricultura, donde la producción de cereza representa el principal motor. La existencia de variedades locales y la denominación de origen han generado una estructura comercial que influye también en el agroturismo.

Por su parte, las cooperativas gestionan procesos de transformación, comercialización y diversificación económica, articulando la colaboración entre los once municipios que conforman la comarca.

El agroturismo ha aportado una vía adicional para conocer el ciclo agrícola, así como para integrar alojamientos, rutas y propuestas gastronómicas basadas en productos de proximidad. El mantenimiento de las terrazas tradicionales favorece la conservación del suelo y contribuye a preservar la imagen histórica del valle.

¿Por qué el Valle del Jerte fue escogido como el mejor destino rural de España?

Como se mencionó previamente, el Valle del Jerte ha aplicado criterios de sostenibilidad mediante la regulación del acceso a zonas sensibles, la protección de su red hídrica, la mejora de senderos y la coordinación intermunicipal.

Estas medidas han permitido integrar actividades de turismo activo, patrimonio y naturaleza sin generar tensiones sobre el territorio. Las políticas locales se orientan a preservar el equilibrio ambiental, mantener la autenticidad de la vida rural y garantizar un uso responsable de los recursos.

Para concluir este reconocimiento, la Mancomunidad de Municipios ha subrayado públicamente a este modelo, mediante declaraciones como la de su presidente, Julián Elizo Muñoz, quien afirmó que: «Este premio pertenece a nuestras gentes y a su manera de entender el territorio».