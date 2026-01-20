Salvador Illa sale de la UCI y seguirá con su recuperación en planta

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abandonado, por directriz de los médicos, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y continuará su recuperación en una habitación de planta, tal y como ha informado este martes en un comunicado el centro de la Ciudad Condal. Illa continúa «estable» y «sin fiebre» después de ingresar el pasado sábado por una osteomielitis púbica causada por una bacteria.

Tal y como ha informado el Hospital Vall d’Hebron, el presidente de la Generalitat ha sido trasladado este martes a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico. Los galenos han informado de que Illa ha pasado buena noche, con una disminución significativa del dolor, y que su evolución es «favorable».

Illa, ingresó el pasado sábado y fue diagnosticado de una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el streptococcus dysgalactiae, que le ha mantenido hasta este martes en la unidad de cuidados intensivos del hospital barcelonés.

«Ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico», han informado este martes desde el Hospital Vall d’Hebron, en referencia al estado de salud de Salvador Illa.

El presidente catalán fue ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. A raíz de estos síntomas los médicos detectaron una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae, según explicó el lunes el director gerente del hospital, Albert Salazar.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

Illa debe guardar reposo

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días, y se prevé que pueda estar unos 15 días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución. El tratamiento que seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores.

La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha negado este martes, en una entrevista en RAC1, que Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido «idéntico» al de cualquier otro paciente con su patología.