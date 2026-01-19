Fact checked

El presidente de la Generalitat Salvador Illa continúa ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras varios días de hospitalización por un cuadro clínico que ha causado sorpresa en la ciudadanía y en el ámbito político. Lo que comenzó como un malestar y pérdida de fuerza en las piernas ha derivado en un diagnóstico concreto que hoy han dado a conocer los profesionales sanitarios que le atienden y que es una osteomielitis púbica.

Illa fue trasladado al hospital el pasado sábado tras experimentar fuertes molestias musculares y un progresivo déficit de fuerza en las extremidades inferiores, síntomas que le impidieron completar su entrenamiento matinal y que encendieron las alarmas sobre su estado de salud. Desde entonces permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde ha estado siendo sometido a pruebas diagnósticas.

Desde el primer momento, el equipo médico ha trabajado con prudencia para delimitar el origen de su dolencia, descartando causas vasculares o tumorales graves que hubieran requerido atención inmediata. A medida que avanzaban los estudios —incluidas resonancias magnéticas y tomografías—, los facultativos han señalado que el origen de los síntomas parecía apuntar hacia un proceso inflamatorio.

Osteomielitis púbica, una patología poco frecuente

En el parte médico hecho público este lunes, los profesionales han confirmado que la causa precisa de la dolencia de Illa es una osteomielitis púbica, una inflamación del hueso púbico causada por una infección bacteriana. Este tipo de infección puede surgir cuando bacterias como Staphylococcus aureus o estreptococos llegan al hueso provocando inflamación, dolor y, en algunos casos, déficit de función en la zona afectada.

La osteomielitis púbica es una afección poco frecuente y poco conocida fuera del ámbito clínico especializado. El hueso púbico forma parte de la pelvis y está implicado en la estabilidad del tronco y la biomecánica de la marcha; una infección en esta área puede manifestarse con dolor en la parte baja del abdomen o en la región inguinal y con dificultad para caminar o mantener fuerza normal en las piernas.

Los médicos han explicado que el diagnóstico se ha establecido tras pruebas microbiológicas que identificaron el agente infeccioso y que la patología fue detectada en una fase temprana, lo que aumenta notablemente las posibilidades de respuesta al tratamiento.

Evolución, tratamiento y próximos pasos

Según el equipo sanitario, Salvador Illa presenta una evolución favorable bajo tratamiento con antibióticos específicos y cuidados intensivos, y se espera que su traslado a planta se produzca en los próximos días, una vez que los parámetros clínicos lo permitan. A partir de ese momento, está previsto iniciar un programa de rehabilitación intensiva para recuperar la fuerza y funcionalidad de las extremidades afectadas.

Los facultativos han querido transmitir un mensaje de tranquilidad tanto a la familia del paciente como a la sociedad: la detección temprana y el tratamiento adecuado de esta infección brindan un pronóstico relativamente favorable, siempre que se mantenga la respuesta clínica esperada al tratamiento antibiótico.