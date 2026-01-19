Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica provocada por la bacteria ‘Staphylococcus aureus’

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, sufre una osteomielitis púbica provocada por la bacteria Staphylococcus aureus, según ha explicado Albert Salazar, director gerente del hospital Vall d’Hebron. Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero que puede repercutir gravedad si no se trata a tiempo.

Los médicos del hospital donde está ingresado el presidente de la Generalitat desde el pasado domingo han indicado que el tratamiento de esta enfermedad consiste, en un inicio, en dos semanas de antibiótico por vía intravenosa. Si la evolución es positiva, se continúa con antibiótico por vía oral.

Los doctores a cargo del caso de Illa han explicado en una rueda de prensa desde el hospital Vall d’Hebron que la recuperación del presidente catalán solo puede estimarse de forma aproximada, porque primero hay que esperar el tiempo necesario para comprobar que la evolución clínica es favorable.

Los médicos también han explicado que conviene diferenciar entre la mejoría médica y la recuperación funcional. Sin embargo, han aclarado que Illa debe guardar reposo y cuando se reduzca la inflamación provocada por la infección, podrá retomar la actividad de manera progresiva hasta recuperar su capacidad habitual.

Illa abandonará este martes, día 20, la UCI, aunque aún está lejos de recuperar todas sus funciones. Para ello tendrá que pasar por un proceso de fisioterapia. «Es evidente que en una situación aguda, cuando tienes orientaciones diagnósticas o hablamos de recuperación, la fisioterapia será igual de importante con moderación. Sabiendo que tienes esta infección, eso requiere un reposo inicial. Este músculo tiene una infección y se iniciará un tratamiento», ha dicho el doctor Salazar.