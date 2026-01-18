Los médicos han descartado este domingo 18 de enero que el presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa sufra ninguna patología grave cardiovascular o tumoral. Por ello, se ha destacado el posible ictus. A partir de ahora le harán nuevas pruebas para determinar el origen de pérdida muscular. Illa va a estar dos semanas hospitalizado para una rehabilitación intensiva. El director gerente de Vall d’Hebron, Albert Salazar, la jefa de Neurología, Patricia Pozo, el director clínico del servicio de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez-Raya, han informado del estado del presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa a las 19:30 horas en rueda de prensa. Salazar ha destacado que Salvador Illa «está animado y que tiene ganas de volver a trabajar. Está en una situación estable, animado y con ganar».

Según han informado fuentes del Departamento de Presidencia, Illa, que ayer anuló su agenda al sentir una dolencia muscular, ha pasado la noche en el Hospital Vall d’Hebron y se encuentra bien, pendiente de que se valore el alcance de su afección.

El presidente de la Generalitat de Cataluña sufrió el sábado 17 de enero una afectación muscular cuando entrenaba, lo que no le impidió acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes.

Al no mejorar de la dolencia muscular, tras esa visita institucional acudió a un centro hospitalario en el que desde ayer se le están practicando pruebas médicas, que proseguirán a lo largo de este domingo, para determinar el origen de la afección.

Tras las primeras exploraciones, los especialistas descartaron cualquier patología grave de tipo cardiovascular o tumoral, aunque han decidido continuar con nuevas pruebas para esclarecer el origen exacto de la afección muscular.

Desde el entorno del presidente se subraya que el ingreso responde a criterios de prudencia médica y que, por el momento, no existe preocupación clínica grave. Las pruebas continuarán a lo largo de este domingo, y será el equipo médico quien determine los siguientes pasos, así como el posible tratamiento o las recomendaciones de reposo necesarias.

El Departamento de Presidencia ha trasladado un mensaje de tranquilidad, asegurando que la situación está controlada y que Illa permanece en manos de especialistas del Vall d’Hebron, uno de los hospitales de referencia del sistema sanitario catalán.

La evolución del presidente de la Generalitat marcará su reincorporación a la agenda institucional, una vez los médicos confirmen que se encuentra en condiciones de retomar su actividad con normalidad.