Atresmedia reafirma su liderazgo internacional con la presentación de sus nuevas series en Miami

Atresmedia arranca el año aterrizando en el Content Americas 2026, punto de encuentro clave para la industria audiovisual de América Latina y para el mercado hispano de Estados Unidos, España y Portugal. Una de las primeras citas y más destacadas del año a nivel internacional que reúne en Miami durante esta semana a profesionales del sector de todo el planeta y con la que el grupo de comunicación reafirma su compromiso y apuesta por su expansión internacional, consolidándose como una factoría de producciones que arrasan en mercados de todo el mundo.

Atresmedia Sales estará presente un año más en este importante evento audiovisual en el market floor en un stand en colaboración con Audiovisual from Spain para presentar algunas de sus principales novedades de ficción de esta temporada. El grupo mantiene así su exitosa estrategia de crecimiento internacional en el que las series son el elemento clave. Ficciones nacidas en Atresmedia se han convertido en auténticos fenómenos globales, y han conquistado así mercados de todo el planeta, llevando sus historias a espectadores de centenares de países distintos.

Un claro liderazgo internacional que se suma al éxito de Atresmedia en España, donde también es el indiscutible grupo líder, emitiendo en Antena 3 las series más vistas de la televisión en este país y con atresplayer como la plataforma española líder y de referencia y la que más ficción ha estrenado en los últimos años.

Las apuestas de Atresmedia Sales en el Content Americas 2026

Entre los títulos más destacados que Atresmedia presenta en esta edición de Content Americas se encuentra Padre no hay más que uno, la serie, nueva comedia familiar protagonizada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, que aterrizará en Atresplayer el próximo 25 de enero.

Además, también tendrán un papel muy importante en esta feria internacional la nueva temporada de la ficción de Antena 3, Sueños de libertad; serie más vista de la televisión en España y líder indiscutible cada tarde y Las hijas de la criada, adaptación del fenómeno literario de Sonsoles Ónega, ganador del Premio Planeta 2023, que se encuentra disponible al completo en Atresplayer.

Junto a ¿A qué estás esperando?, serie protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, que en el curso pasado se convirtió en el mejor estreno de Atresplayer y que cuenta con una segunda temporada ya en marcha.

Otra de las novedades es Una novia por Navidad, una innovadora ficción que ha supuesto el aterrizaje de los microdramas en vertical en España. La serie protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila se ha convertido en un verdadero éxito, superando los 20 millones de visualizaciones en atresplayer y en redes sociales en menos de un mes.

Además de presentar sus principales novedades de ficción, Atresmedia Sales estará presente en el panel de presentación de novedades Unveiling Spain Most Anticipated Content, que se realizará con el apoyo de ICEX en el marco de actividades del evento en la sala Ballroom el próximo miércoles 21 de enero a las 9:30 de la mañana.

Atresmedia triunfa en las nominaciones de los Premios Rose D’Or Latinos 2026

Atresmedia sigue reafirmando su papel como gran motor de la industria española, logrando un amplio reconocimiento internacional de público y crítica, y así lo ha vuelto a demostrar siendo reconocido con cinco nominaciones en los prestigiosos Premios Rose d’Or Awards Latinos, que se entregarán el próximo martes 20 de enero durante el Content Americas en Miami.

El Chiringuito de Jugones, el exitoso programa deportivo liderado por Josep Pedrerol en Mega, ha sido nominado a Mejor Programa de Variedades, mientras que A muerte, la serie de Atresplayer que ha triunfado internacionalmente con Joan Amargós y Verónica Echegui como protagonistas, ha sido nominada en la categoría a Mejor Comedia.

FoQ. La Nueva Generación, cuya segunda temporada ya está en marcha en Atresplayer tras su primera y exitosa temporada, ha sido nominada a Mejor Serie Juvenil y La Encrucijada, que Antena 3 emite cada jueves en prime time, ha recibido nominación a Mejor Telenovela. Por último, Biara, ficción juvenil de Flooxer, el canal juvenil de Atresplayer, ha sido nominada a Mejor Contenido Digital.