Horario del Real Madrid – Mónaco y dónde ver por TV gratis en directo y en vivo online el partido de la Champions League

Te contamos cuándo es, el horario y dónde ver por televisión en directo el Real Madrid - Mónaco de la Champions League Este Real Madrid - Mónaco es de la jornada 7 de la Champions League y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid buscará una victoria para acercarse a los octavos de final de la Champions League

El Real Madrid cambia el chip y vuelve a pensar en su competición fetiche: la Champions League. Los pupilos de Álvaro Arbeloa se enfrentan al Mónaco en un choque en el que si consiguen llevarse los tres puntos darán un paso de gigante hacia los octavos de final de la máxima competición del viejo continente. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo que se jugará en el Santiago Bernabéu.

Horario del Real Madrid – Mónaco: cuándo es el partido de la Champions League

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Mónaco para disputar el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa espera poder sumar tres puntos delante de su afición que serían importantísimos de cara a la clasificación para los octavos de final. El cuadro de Concha Espina podría saltarse la fase de playoffs y cumplir ese objetivo pasa por ganar ante el conjunto monegasco, pero es cierto que un triunfo no aseguraría matemáticamente todavía ese billete.

A qué hora es el partido de la Champions League Real Madrid – Mónaco

La UEFA ha programado este apasionante Real Madrid – Mónaco correspondiente a la jornada 7 de la máxima competición del fútbol europeo para este martes 20 de enero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este vibrante duelo entre merengues y monegascos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre las aficiones en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el balón pueda rodar de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Mónaco en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en la máxima competición continental. Este Real Madrid – Mónaco de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que habrá que estar suscrito a esta plataforma privada para disfrutar de todo lo que suceda en este emocionante choque que se juega en el Santiago Bernabéu.

Todos los aficionados del conjunto de Chamartín y los seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Mónaco que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero esta plataforma también ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella de una manera cómoda mediante un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información previa a este duelo que los pupilos de Álvaro Arbeloa jugarán en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Mónaco desde una hora y media antes del inicio y cuando acabe publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu. Nuestros lectores también tienen la opción de disfrutar con la emocionante narración de Antonio Esteva en el canal de Youtube de OKDIARIO.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Mónaco

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro madridista que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Real Madrid – Mónaco de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Santiago Bernabéu para contar el minuto a minuto de lo que suceda en Chamartín.

Estadio y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Mónaco

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se jugará este duelo entre el Real Madrid y el Mónaco en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Este estadio fue inaugurado en 1947 y tiene capacidad para recibir a unas 80.000 personas. Se espera que este martes haya un lleno absoluto en el feudo madridista con una hinchada que lo estará dando todo para animar a sus futbolistas para que se lleven el triunfo en este encuentro de la máxima competición continental.

La UEFA ha designado al árbitro noruego Espen Eskas como colegiado principal para dirigir la contienda Real Madrid – Mónaco de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El holandés Pol van Boekel será el responsable del VAR, por lo que analizará todas las jugadas polémicas que se produzca para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará en la banda del Santiago Bernabéu.