Alineación del Real Madrid contra el Mónaco: Mastantuono y Güler se ganan la titularidad

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Mónaco tendrá varias novedades respecto al equipo que ganó el pasado sábado al Levante en el Santiago Bernabéu. Mastantuono y Arda Güler apuntan a titulares tras el segundo tiempo que hicieron frente a los granotas, mientras que Fran García sustituirá a Álvaro Carreras, sancionado.

En la portería estará Courtois. En el lateral derecho jugará Valverde, por la izquierda lo hará Fran García, mientras que por el costado izquierdo formará Fran García. Carvajal todavía tiene que ir poco a poco, mientras que Rüdiger está fuera de la lista por lesión.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que la creación será cosa de Arda Güler y Jude Bellingham. Arriba, para llevar el peligro a la portería del Mónaco, por la derecha formará Mastantuono, por la izquierda Vinicius y arriba Mbappé.

Un partido clave

El Real Madrid necesita ganar al Mónaco para seguir acercándose al top-8, el gran objetivo del club blanco en esta primera parte de la Champions. Los blancos buscan una de esas posiciones para clasificarse para los octavos de final de la máxima competición continental sin la necesidad de tener que jugar un peligroso playoff, que supondría más desgaste para una plantilla que necesita el mes de febrero para hacer una minipretemporada y ponerse a punto.

Eliminados de la Copa del Rey de manera vergonzosa contra el Albacete, un Segunda División, lograr acabar la fase liga de la Champions entre los ocho primeros permitirá a los de Arbeloa centrarse en la Liga durante el mes de febrero, teniendo solo un partido a la semana. Sin duda, esto permitiría a Pintus poner a prueba su método.

«El equipo está bien, con muchas ganas y positivos después de la victoria del sábado. Con la mente puesta en el partido de mañana. Sabiendo que es una competición muy importante para nosotros. Ganar mañana nos acercaría mucho al objetivo. Somos conscientes de la trascendencia que tiene y queremos hacer un gran partido y brindar una victoria a nuestros aficionados», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro contra los monegascos.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Mónaco: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.