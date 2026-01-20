Ni lejía ni bicarbonato: el ingrediente que siempre tenemos en la cocina clave para limpiar las bayetas sucias, según una experta

El ingrediente que siempre tenemos en la cocina clave para limpiar las bayetas sucias, según una experta. Llega un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, a la hora de crear un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. En nuestra cocina, nada mejor que utilizar un tipo de herramienta que debe estar lo más limpia posible, con ciertos detalles que nos servirán para descubrir lo mejor de este tipo de bayeta que tenemos en casa.

Alejandra una experta en limpieza en redes sociales nos explica que: «No metas las bayetas sucias en la lavadora, yo las hiervo con agua, jabón natural y zumo de limón».

Los expertos de Climprofessional nos explican que hay una serie de trucos y consejos que nos ayudarán a mantener las bayetas siempre limpias:

Lavado frecuente: Debido a su estructura densa, las bayetas de microfibras pueden retener una gran cantidad de suciedad. Se recomienda lavarlas después de cada uso o al menos una vez por semana si se utilizan con regularidad.

Lavado a máquina: Para limpiar las bayetas de microfibras, es mejor lavarlas a máquina utilizando agua caliente y un detergente suave. Evita usar suavizante de telas, ya que puede dejar residuos que disminuyan la capacidad de absorción de la microfibra.

No mezclar con otras telas: Al lavar tus bayetas de microfibras en la lavadora, evita mezclarlas con otras telas, especialmente aquellas que generen pelusa, ya que esto podría reducir su eficacia.

Secado al aire libre: Después de lavarlas, es preferible secar las bayetas de microfibras al aire libre en lugar de usar la secadora. Esto ayuda a mantener su suavidad y propiedades de absorción.

Desinfección adicional: Si deseas desinfectarlas más allá del lavado regular, puedes remojarlas en una solución de agua y vinagre blanco durante unos minutos antes de lavarlas.

En caso de que sean de algodón se necesita una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, podremos empezar a poner en práctica una limpieza más esencial: