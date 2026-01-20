Razzie 2026: ‘Blancanieves’ y ‘Estado eléctrico’ optan a la peor película del año
¿Cuál ganará la gala de los anti-Oscar?
Este jueves día 22, la Academia de Hollywood emitirá la lista de películas nominadas a los próximos Oscar. Pero como suele ser habitual y en su ya clásico ejercicio de contraprogramación, los Razzie 2026 se han adelantado para poner en el centro de la conversación, todas aquellos largometrajes que se encuentran en el lado opuesto de la excelencia. Es decir, las peores piezas audiovisuales del año. Como era de esperar, Blancanieves (Marc Webb, 2025) es una de las grandes «favoritas» de los oficialmente denominados Golden Raspberry.
El live action protagonizado por Rachel Zegger no es la única cinta señalada por los Razzie 2026. Entre las elegidas en la categoría de peor película del año, también se encuentran Tierras perdidas (W. S. Anderson) la nueva versión de La guerra de los mundos (Rich Lee), Hurry Up Tomorrow (Trey Edward Shults) y la superproducción de 300 millones de dólares de Netflix, Estado eléctrico (los hermanos Russo). Sin embargo y a diferencia de otras ediciones, este año no existen concordancias entre la alfombra roja y los anti-Oscar como le pasado en 2010 a Sandra Bullock, llevándose en menos de 24 horas la estatuilla dorada por The blind Side (John Lee Hancock, 2009) y el Oscar a la peor actriz por Loca obsesión (Phil Traill, 2009).
Entre las estrellas que salen peor paradas, encontramos a Gal Gadot por su malvada madrastra de Blancanieves y a Eiza González por La fuente de la juventud (Guy Rtichie, 2025). Como siempre y partiendo de su esencia cómica, los premios también han nominado a los siete enanos artificiales (hechos por CGI) de la película de acción real de Disney en la categoría de peor reparto. Los Razzie 2026 se entregarán el próximo 7 de marzo, unos días antes de los Oscar.
Todas las nominaciones a los Razzie 2026
Peor Película
- El estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Blancanieves
- La guerra de los mundos
Peor Actor
- Dave Bautista por Tierras perdidas
- Scott Eastwood por Alarum
- Ice Cube por La guerra de los mundos
- Jared Leto por Tron: Ares
- The Weeknd por Hurry Up Tomorrow
Peor Actriz
- Ariana DeBose por Amor explosivo
- Heather Graham por Gunslingers
- Milla Jovovich por Tierras perdidas
- Rebel Wilson por Bride Hard
- Michelle Yeoh por Star Trek: Section 31
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky por Bride Hard
- Gal Gadot por Blancanieves
- Eiza González por La fuente de la juventud
- Amara Okereke por Tierras perdidas
- Isis Valverde por Alarum
Peor Reparto
- Los siete enanos artificiales de Blancanieves
- Nicolas Cage por Gunslingers
- Stephen Dorff por Bride Hard
- Greg Kineear por Off the Grid
- Sylvester Stallone por Alarum
Peor Director
- Paul W.S. Anderson por Tierras perdidas
- Rich Lee por La guerra de los mundos
- Joe y Anthony Russo por El estado eléctrico
- Trey Edward Shults por Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb por Blancanieves
Peor Guion
- El estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Blancanieves
- La guerra de los mundos
Peor remake, secuela o reboot
- Five Nights at Freddy’s 2
- Pitufos
- Blancanieves
- Star Trek: Section 31
- La guerra de los mundos
Peor Combo en Pantalla
- Los siete enanos artificiales de Blancanieves
- Ariana DeBose y Ke Huy Quan por Amor explosivo
- Robert De Niro y Robert De Niro por The Alto Knights
- Ice Cube y su cámara de Zoom por La guerra de los mundos