Razzie 2026: ‘Blancanieves’ y ‘Estado eléctrico’ optan a la peor película del año

Este jueves día 22, la Academia de Hollywood emitirá la lista de películas nominadas a los próximos Oscar. Pero como suele ser habitual y en su ya clásico ejercicio de contraprogramación, los Razzie 2026 se han adelantado para poner en el centro de la conversación, todas aquellos largometrajes que se encuentran en el lado opuesto de la excelencia. Es decir, las peores piezas audiovisuales del año. Como era de esperar, Blancanieves (Marc Webb, 2025) es una de las grandes «favoritas» de los oficialmente denominados Golden Raspberry.

El live action protagonizado por Rachel Zegger no es la única cinta señalada por los Razzie 2026. Entre las elegidas en la categoría de peor película del año, también se encuentran Tierras perdidas (W. S. Anderson) la nueva versión de La guerra de los mundos (Rich Lee), Hurry Up Tomorrow (Trey Edward Shults) y la superproducción de 300 millones de dólares de Netflix, Estado eléctrico (los hermanos Russo). Sin embargo y a diferencia de otras ediciones, este año no existen concordancias entre la alfombra roja y los anti-Oscar como le pasado en 2010 a Sandra Bullock, llevándose en menos de 24 horas la estatuilla dorada por The blind Side (John Lee Hancock, 2009) y el Oscar a la peor actriz por Loca obsesión (Phil Traill, 2009).

Entre las estrellas que salen peor paradas, encontramos a Gal Gadot por su malvada madrastra de Blancanieves y a Eiza González por La fuente de la juventud (Guy Rtichie, 2025). Como siempre y partiendo de su esencia cómica, los premios también han nominado a los siete enanos artificiales (hechos por CGI) de la película de acción real de Disney en la categoría de peor reparto. Los Razzie 2026 se entregarán el próximo 7 de marzo, unos días antes de los Oscar.

Todas las nominaciones a los Razzie 2026

Peor Película

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Blancanieves

La guerra de los mundos

Peor Actor

Dave Bautista por Tierras perdidas

Scott Eastwood por Alarum

Ice Cube por La guerra de los mundos

Jared Leto por Tron: Ares

The Weeknd por Hurry Up Tomorrow

Peor Actriz

Ariana DeBose por Amor explosivo

Heather Graham por Gunslingers

Milla Jovovich por Tierras perdidas

Rebel Wilson por Bride Hard

Michelle Yeoh por Star Trek: Section 31

Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky por Bride Hard

Gal Gadot por Blancanieves

Eiza González por La fuente de la juventud

Amara Okereke por Tierras perdidas

Isis Valverde por Alarum

Peor Reparto

Los siete enanos artificiales de Blancanieves

Nicolas Cage por Gunslingers

Stephen Dorff por Bride Hard

Greg Kineear por Off the Grid

Sylvester Stallone por Alarum

Peor Director

Paul W.S. Anderson por Tierras perdidas

Rich Lee por La guerra de los mundos

Joe y Anthony Russo por El estado eléctrico

Trey Edward Shults por Hurry Up Tomorrow

Marc Webb por Blancanieves

Peor Guion

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Blancanieves

La guerra de los mundos

Peor remake, secuela o reboot

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos

Blancanieves

Star Trek: Section 31

La guerra de los mundos

Peor Combo en Pantalla