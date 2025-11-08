‘Las guerreras k-pop’ han arrasado y está en camino una secuela en Netflix: todo lo que sabemos sobre este bombazo

Ha sido una de las grandes sorpresas del streaming este año, tanto como para que la «Gran N roja» relance su éxito en las salas de cine tras batir todos los récords dentro de la plataforma. Ahora, sabemos que Las Guerreras k-pop tendrán una secuela en Netflix, aparte de varias apuestas en la expansión de un universo que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que sabemos realmente del seguimiento del trío de cazadoras más melódicas?

Las guerreras k-pop representan la gran apuesta en los Oscar de una compañía que sabe mejor que nadie, explotar sus producciones: la secuela de Netflix era por supuesto, un secreto a voces entre suscriptores y espectadores en general. Entre otras cosas, porque el filme dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang todavía permanece en el top 10 actual de películas más vistas (habla inglesa de la marca) y con esta, van ya 20 semanas acumuladas en las que sólo en estos últimos cinco días, ya ha vuelto a concentrado otras 14 millones de visualizaciones. Un pellizco más para sumar a las 325 millones de reproducciones que ha logrado reunir desde su estreno, el pasado 20 de junio. La trama de Rumi, Mira y Zoey es el largometraje más visto en la historia del servicio de vídeo bajo demanda del sello californiano y en su célebre recorrido, la idea de la empresa dirigida por Ted Sarandos no es otra que la de alzarse con una estatuilla dorada en la categoría de mejor largometraje de animación. Hito que de momento, únicamente ha conseguido para Netflix, el Pinocho de Guillermo del Toro.

Los números de Las guerreras k-pop son todavía más sorprendentes si ponemos en valor su liderazgo viral comparada con la segunda en el podio, Alerta roja, con casi 100 millones de visualizaciones menos (230 millones). Unos números antológicos que destronan el reinado de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, el cual se remontaba hasta hace casi un lustro.

‘Las guerreras k-pop’: esto sabemos de la secuela de Netflix

Todavía es demasiado pronto para oficializar una fecha de estreno, pero desde el terminal piensan que podríamos tener una Las guerreras k-pop 2 en 2029. La tardanza tiene todo el sentido del mundo dado que Sony Pictures Animation, el estudio que la ha creado, cuida al detalle la animación de sus producciones. Y si los fans quieren ver replicada esa calidad, deben esperar ese trabajo que mezcla la animación más puntera con técnicas tradicionales de dibujo.

Más allá de la confirmación de una continuación, existen varias especulaciones en torno a los deseos de Netflix de formalizar una trilogía y de introducir incluso un hipotético live action. Aunque esta última adaptación quizás es excesivamente ingenua, pues el mundo sobrenatural y musical de esta historia parece muy complejo de trasladar al terreno de la acción real.

¿De qué trata ‘Las guerreras k-pop’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de una banda K-pop durante el día, pero guardan una identidad secreta como cazadoras de demonios por la noche. Siempre protegiendo a la humanidad, la principal y nueva amenaza a la que deberán enfrentarse serán los Saja Boys, una boyband rival de chichos que en realidad, está conformada por cinco demonios que disfrazados, mantienen un motivo oculto».

La idea de una secuela seguramente explore más a fondo el mundo de estas cazadoras, mostrando nuevos villanos y amenazas, aparte de afrontar el misterioso origen de Rumi.