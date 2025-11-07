Es la película más vista de Netflix esta semana y una de mis favoritas este 2025: pura tensión

Como cada final de año, en la temporada cinematográfica las plataformas de streaming preparan sus grandes acometidas fílmicas, paralelamente a los estrenos de los estudios convencionales en salas. Pero como bien saben dichas marcas de vídeo bajo demanda, si estas quieren estar presentes en la temporada de premios, antes deben proyectarse al menos por tiempo limitado, también en los cines. Y aunque no le ha ido demasiado bien en su paso por la cartelera, la película de Netflix Una casa llena de dinamita está causando una explosión de júbilo entre los suscriptores de la «gran N roja».

Dirigida por Kathryn Bigelow, este intenso thriller lleva ya varias semanas encadenando una viralidad más que merecida dentro del top 10 de la marca que comanda Ted Sarandos. Dicha expectación y consumo por parte de los espectadores era previsible, sobre todo teniendo en cuenta la recepción que obtuvo por parte de la prensa especializada en su preestreno en el Festival de Venecia. Aunque también por supuesto, por el recital de estrellas de su reparto y el carisma de una cineasta que en 2009 se convirtió en la primera mujer en llevarse el Oscar a la mejor dirección, gracias al drama bélico En tierra hostil. Pero ¿de qué trata la nueva película de Netflix, Una casa llena de dinamita?

La mejor película de Netflix este 2025: ‘Una casa llena de dinamita’

La sinopsis oficial de Una casa llena de dinamita nos sitúa en un momento crucial para el gobierno de los Estados Unidos: un misil de origen no identificado es lanzado desde mitad del océano Pacífico en dirección al país. Esto inicia una carrera contrarreloj para averiguar quién es el responsable por parte de la Agencia de Inteligencia y cómo debe de responder militarmente el estado.

En el elenco principal, el trabajo de Bigelow concentra a nombres de la talla de Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Jason Clarke, Anthony Ramos, Moses Ingram y Greta Lee, entre otros. La mayoría de las reseñas han aplaudido la destreza de Bigelow tras las cámaras, sacudiendo al público a través de una tensión que inquietará a más de uno sobre el peligro de las armas nucleares en nuestro planeta.

En definitiva, Una casa llena de dinamita es un título de garantías que de seguro tendrá bastante que decir en las nominaciones de la próxima alfombra roja.

La Nº1 en la plataforma

La película de Netflix es un éxito incontestable: Una casa llena de dinamita ocupa el primer puesto en la anteriormente mencionada lista de contenido viral. Acumulando más de 32 millones de visualizaciones en dos semanas, el thriller escrito por Noah Oppenheim, el filme lidera el top particular de la major en 78 países. Algunos de ellos tan diferentes como Canadá, Chile, Bulgaria o Nueva Zelanda.

Cuando un solo misil, sin atribución, es lanzado contra los Estados Unidos, comienza una carrera para determinar quién es el responsable y cómo responder. De la directora Kathryn Bigelow llega ‘Una casa llena de dinamita’, el 24 de octubre. pic.twitter.com/ngoHXJj9ux — Netflix España (@NetflixES) September 3, 2025

Esta es la lista actual de los largometrajes más vistos (habla inglesa) dentro de la empresa que fundaron Marc Randolph y Reed Hastings: