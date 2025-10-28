La película de Netflix más esperada con Brad Pitt ya tiene fecha de estreno: el regreso de Cliff Booth

Con el Frankenstein de Guillermo del Toro, Una casa llena de dinamita o Las guerreras k-pop, la «gran N roja» ha vuelto a demostrar que puede seguir logrando grandes producciones, a pesar de esa amplia mayoría de estrenos de títulos fútiles que sólo poseen la ambición de generar un impacto residual y y momentáneo dentro del streaming. Porque al estudio californiano también le importa el estatus y obtener el respeto académico y crítico y por eso, en su agenda futura posee proyectos vinculados a figuras relevantes de la escena, como Fernando Meirelles o Ben Affleck. Pero sin duda y aunque el futuro de la compañía está repleto de filmes estimulantes, la película más esperada de Netflix responde al regreso de Brad Pitt al papel que le dio su Oscar, The Adventures of Cliff Booth: una historia que para disfrute de los fans, ya tiene una fecha de estreno aproximada.

Rodada el pasado verano, todavía existen muchas incógnitas alrededor de la vuelta del rudo doble de acción que conocimos en Érase una vez en Hollywood. De hecho, todavía desconocemos si se tratará de una secuela directa porque dicha película no será precisamente una continuación al uso por parte de Netflix, según comentaba el propio Brad Pitt hace algunos meses en una entrevista. Sí que sabemos por otra parte, que el guion nace de la mente de Quentin Tarantino, quien dirigió la cinta original y que ahora, la silla de director la ocupará David Fincher. Cineasta que ya colaboró con Pitt en otros grandes largometrajes como Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button.

El reencuentro de ambos para con los suscriptores de Netflix se dará en el verano de 2026. Eso sí, la fecha exacta de su llegada al catálogo no se concretará hasta pocos meses antes del estreno. En la major todavía meditan si deberían ofrecerle una breve exhibición en salas antes de posicionarla en su abanico de contenidos, dado que Érase una vez en Hollywood fue en su momento un rotundo éxito de taquilla.

La película más esperada de Netflix con Brad Pitt

La película de Netflix estará producida por Brad Pitt y su sello, Plan B Entertainment. En el reparto, a priori no tendremos el regreso de DiCaprio, pero Fincher igualmente ha reunido a toda una camada de intérpretes estelares que acompañarán al de Oklahoma. El proyecto ha confirmado de momento, la participación de Scott Can, Elizabeth Diebicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany y Timothy Olyphant.

Como comentaron en su momento medios como THR o Variety, The Adventures of Cliff Booth seguirá al personaje en la década de los 70, mientras trabaja como «solucionador de problemas» en la industria cinematográfica de Los Ángeles. Según los informes, la idea es mostrar una faceta todavía más oscura del rol, enfrentándose a escándalos y crisis de la flor y nata de Hollywood.

Lo próximo del actor

Tras volver a ponerse en la piel del personaje que le valió su primer y hasta el momento, única estatuilla dorada de su carrera, Pitt estrenará en 2027 la adaptación de The Riders. Una novela escrita por Tim Winton que A24 auspiciará con el director de Sin novedad en el frente y Cónclave, Edward Berger.