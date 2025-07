El sueldo de Brad Pitt en ‘F1’ es una auténtica locura a pesar del fracaso en la taquilla

A pesar de su arranque demoledor en su estreno a mediados de junio, F1: La película ha terminado desinflándose en las últimas vueltas del gran circuito de la cartelera estival. Entre otras cosas porque desde diferentes medios apuntaron a un presupuesto, que oscila entre los 250 y 300 millones de dólares. Con ello, por mucho que el vertiginoso filme haya conseguido recaudar 509 millones en el box office internacional, la costosa campaña promocional de la cinta lleva a pensar que Apple, una vez más, tiene en su historial otro tropiezo económico. Aunque, independientemente de dichos datos financieros, el sueldo de Brad Pitt en F1 no ha sido ni mucho menos, un alivio para el costoso y colosal proyecto.

Cabe destacar que, aparte de ser el protagonista indiscutible, el ganador del Oscar produce el largometraje con su sello, Plan B Entertainment. Una carrera en los despachos que comenzó en 2004 con Troya y que ha tenido varias victorias en la alfombra roja, como Infiltrados, 12 años de esclavitud y Moonlight. Y claro está, ese riesgo empresarial le ofrece además de la posibilidad de tener un gran control de las producciones en las que participa, llevarse un buen pellizco extra más allá de su trabajo interpretativo. Recientemente ha producido proyectos como Bitelchús Bitelchús, Los chicos de la Nickel o Mickey 17, pero también ha financiado series potentes de la talla e impacto de Adolescencia. Ahora por las noticias que llegan de Estados Unidos, hemos podido conocer que el sueldo de Brad Pitt en F1: la película ha sido de 30 millones de dólares. No obstante, en esa poderosa retribución sólo entra su papel actoral como Sonny Hayes, dentro de la película dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

El sueldo de Brad Pitt en ‘F1’

Muchos pensarán que el sueldo de Brad Pitt en F1 se justifica simplemente por el interés que despierta como actor en cualquier producción y razón no les falta. Pero si dejamos de lado el punto de la venta de entradas, se calcula que la cinta producida por Apple y distribuida por Warner Bros en salas ha generado casi 40 millones de dólares en product placement. Esto no es otra cosa que el posicionamiento de una marca o producto en un espacio audiovisual sin alterar el ritmo de la narración. De marcas de ropa a relojes, pasando por las propias escuderías, el mundo de la Fórmula 1 es per se, un escaparate tremendo para las licencias y si a esto le sumamos la presencia de una figura como la del actor de Seven o El club de la lucha, la combinación es una explosión comercial que trasciende a los números de la misma taquilla.

Eso sí, no debe pasarse por alto que F1 no ha terminado cumpliendo las altas expectativas de una cinta que venía a ser la heredera en tierra de Top Gun: Maverick.

La información del sueldo de Brad Pitt en F1 la hemos conocido gracias a la revista Forbes. Por si los 30 millones no eran suficientes, el de Oklahoma terminó firmando un contrato con una cláusula de ganancias en la taquilla. Por lo que esa millonada podría crecer todavía más, incluso pese a los discretos beneficios del filme.

Sin embargo, esta no es la vez que más dinero ha recibido por un trabajo. El año pasado cobró 35 millones por Wolfs, posicionándolo como el sexto actor mejor pagado del mundo. Por delante de él a día de hoy, están nombres como Hugh Jackman o Ryan Reynolds, gracias al fenómeno de Deadpool y Lobezno y Dwayne Johnson por la repercusión en la cartelera de Vaiana 2 y su sueldo en Red One.

¿Cuándo llegará ‘F1’ al streaming?

Teniendo en cuenta la inversión tras la película, el siguiente paso de F1 pasa por el alquiler o compra dentro del mercado de vídeo bajo demanda. Pudiendo tenerla en el futuro bajo suscripción aproximadamente a finales de septiembre y/o principios de octubre. Se supone que el destino de la cinta será el del catálogo de Apple TV, pero por su distribución en salas, no sabemos si terminará del mismo modo ocupando un espacio en el abanico de contenidos de HBO Max por un tiempo limitado.

Además de Pitt, F1: La película concentra a un reparto de estrellas, con Javier Bardem, Kerry Condon, Damson Idris, Tobias Menzies y Kim Bodnia y Sarah Niles en los papeles principales de la historia. Por el momento todavía está disponible en cines.