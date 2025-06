Brad Pitt recuperó la pasión por la actuación con esta película: el thriller que reinventó el género

Con una estatuilla dorada en su vitrina y cientos de éxitos a sus espaldas, nadie duda de la autoridad de Brad Pitt como una de las últimas grandes estrellas de un Hollywood que poco a poco, parece encontrarse en el ocaso de una era. A nivel comercial, el único que puede compararse a él, habiendo triunfado durante décadas en las salas es Tom Cruise. Sin embargo y respetando la herencia del héroe de acción de Misión Imposible, Pitt tiene el privilegio de haber participado en producciones que han marcado un antes y un después en en la industria. Una de ellas, según acaba de revelar, fue la cinta que tras varios fracasos le devolvió la energía y el amor por la disciplina. Hablamos cómo no de Seven (1995), el oscuro thriller que cambió para siempre el género, con varios explotation por el camino que intentaron copiar su esencia. Pero claro, en ninguna de estas se encontraba el ingenio del cineasta David Fincher.

Con 61 años a sus espaldas, la edad no parece ser ni mucho menos un problema para Pitt. Su genética, como bien reconoció Tarantino, está muy lejos de pertenecer a la misma esencia del hombre común. Este fin de semana, el actor acaba de estrenar F1: La película, la cual tiene un presupuesto de casi 300 millones de dólares. Actualmente, nadie parece dudar del éxito de cualquier cosa que haga como protagonista. No obstante a principios de los 90, la carrera del de Oklahoma se encontraba en una encrucijada. Había protagonizado trabajos menores como El favor (1994) o Leyendas de pasión (1994) y al igual que la endeble recepción de los espectadores, había perdido el encanto y la pasión por la actuación hasta que un día leyó el guion escrito por Andrew Kevin Walker. El insólito filme le hizo crecer como intérprete, dentro de un negocio que todavía lo veía como una figura de «chico guapo» como para tomarlo en serio dentro de la profesión.

En el largometraje, la historia gira en torno a los inspectores Somerset (Morgan Freeman) y David Mills (Pitt). El primero está a punto de retirarse del cuerpo, mientras que el segundo es un novato que mantiene la energía y el ímpetu de querer comerse el mundo. Sin embargo, su primer caso juntos es uno de los más complejos a los que se ha enfrentado Somerset. Deben atrapar a un psicópata que mata a sus víctimas según los siete pecados capitales: gula, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lujuria e ira. El recorrido por estos tétricos escenarios transitará en un laberíntico enigma que deben resolver antes de que sea demasiado tarde.

Brad Pitt mantuvo su polémico final

En su reciente entrevista mientras promocionaba F1, Brad Pitt recordaba su situación antes de entrar de lleno en el proyecto dirigido por Fincher, definiendo esa etapa de su vida como algo completamente «insalubre»: «Me despertaba, fumaba un porro, tomaba cuatro Coca-Colas con hielo, nada de comida. Ese verano en particular, vi el juicio de O.J. y simplemente intentaba averiguar ‘¿Qué hago ahora?’».

La charla, recogida en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, retrataba el entusiasmo de Pitt al leer por primera vez el libreto de de Seven:

«Mi querida amiga y representante, y básicamente mi hermana ahora, Cynthia, me envió (el guion de Seven) y dijo ‘Tienes que leer esto’. Leí las primeras siete páginas, le llamé y le dije ‘¿En serio? ¿El típico policía viejo que quiere retirarse y el joven policía que entra y está mirando sus trofeos de fútbol americano del instituto?’. Me respondió: ‘Termínalo ya’- Luego fui a ver a Finch (David Fincher), y el hablaba de las películas como nunca antes había oído hablar de cine. Me volvió a entrar el gusanillo. Encontrar esa idea…simplemente revitalizó lo que quería de este proyecto». En su momento, Pitt tuvo que luchar para que se mantuviese el final tal y como se concibió originalmente en el guion, pues los productores ejecutivos y los espectadores quedaron horrorizados en los primeros pases.

Posteriormente, Fincher volvió a dirigir a Pitt en El club de la lucha (1999) y El curioso caso de Benjamin Button (2008). En 2026 volverán a trabajar juntos en The Continuing Adventures of Cliff Booth, la cual funciona como un capítulo extra de Érase una vez en Hollywood (2019), escrito nuevamente con un material escrito por Tarantino.

‘Seven’: un thriller diferente

Nominada únicamente en la candidatura del mejor montaje de los Oscar, Seven se ha ido revalorizando con el tiempo, adquiriendo por mutuo prestigio la categoría de título de culto. Actualmente tiene un 84% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, pero más allá de la aprobación de la prensa especializada, la cinta es un proyecto especial porque toma decisiones tremendamente arriesgadas. Como la sorprendente entrega del asesino o la desoladora ambientación de un entorno opresivo ya desde los mismos títulos de crédito.

Más de tres décadas después de su estreno, sigue siendo una película que Hollywood quiere replicar cada año.