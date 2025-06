Fernando Alonso suelta la bomba y dice esto de la película de F1 de Brad Pitt: «Sólo salgo…»

Hoy, F1: La película aterriza en la cartelera dispuesta a arrasar en el box office internacional. Una de esas producciones más propias de los 90 que con la dirección de Joseph Kosinski, promete transmitirnos la pura velocidad de la Fórmula 1 a través de un realismo brutal. Claro está, esa capacidad para ser un retrato frenético del adrenalínico deporte se ha trabajado desde la propia preproducción, hasta la puesta en escena de un rodaje que aprovechó el propio calendario de varios grandes premios para sus filmaciones y que construyó un coche desde cero para la cinta. Sabemos incluso que el piloto Lewis Hamilton aparece en este drama automovilístico, pero….¿sale también Fernando Alonso en la F1 de Brad Pitt?

Compartiendo director, productor, guionista y director de fotografía con Top Gun: Maverick, no es de extrañar que las primeras críticas al filme hayan apuntado hacia una comparativa palpable hacia el largometraje de Tom Cruise. Eso sí, F1: La película ha querido ir un paso más allá en lo inmersivo, firmando un proyecto que se estipula ha costado aproximadamente unos 300 millones de dólares. Es decir, su paso por las salas deberá traducirse en una recaudación de al menos unos 600 millones para comenzar a ganar dinero. Un reto mayúsculo sobre todo, teniendo en cuenta la pobre situación en la que se encuentra el mercado de la exhibición. Lo reclamos de esta mastodóntica pieza parecen evidentes y por supuesto, su inminente estreno no podía evitar que a Alonso le terminasen preguntando por F1, para saber si al igual que el campeón británico, él compartiría del mismo modo pantalla con Brad Pitt. Desgraciadamente, la respuesta no va a gustar demasiado a los fans del asturiano.

¿Sale Alonso en la F1 de Brad Pitt?

Como la mayor parte del paddock, el bicampeón de la Fórmula 1 es uno de los pocos que pudieron ver la película mucho antes que el resto de los mortales, durante un pase privado que se dio en el Gran Premio de Mónaco hace dos meses.

En sus declaraciones, Alonso elogió lo fiel que la F1 capitaneada por Brad Pitt se siente, destacando el trabajo de apreciación y verosimilitud de la ficción con la realidad de la competencia. «Fue una película muy biena y en realidad representa bastante bien lo que tenemos dentro del paddock, los equipos, los pilotos», comenzaba señalando el español.

No obstante, quien espere ver a Alonso adelantando al actor de El club de la lucha (1999) puede esperar sentado. Pues como bien ha revelado el piloto de Aston Martin, lo tendremos fugazmente en pantalla: «Fue divertido ver a algunos de mis colegas,a los pilotos, a mí mismo también, que tengo como dos segundos en la película». Alonso aparece acreditado junto a otros compañeros del circuito en una larga lista donde están Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Lando Norris, Sergio «Checo» Pérez, Max Verstappen y Carlons Sainz Jr., entre otros. Pero al parecer, sólo ‘Sir’ Lewis Hamilton tiene una presencia de actor secundario en el relato. Algo con todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que el Stevenage ha sido asesor acreditado y productor ejecutivo de F1.

El desarrollo sin interrupciones de la competencia, al mismo tiempo en el que se rodaba el filme, marca un hito sin precedentes en este tipo de producciones. Una exigencia milimétrica en la planificación que llevó a una adaptación total de Pitt y el equipo con los competidores y las vicisitudes de los diferentes grandes premios.

Por último, Alonso no quiso dejar pasar la ocasión de bromear sobre la aparición de su jefe de escudería, Lawrence Stroll, al mismo tiempo que advertía que la película tenía «un par de inexactitudes», fruto al final de la esencia inevitable de toda ficción. «Creo que era bueno ante la cámara. Así que creo que será un buen actor. Probablemente, lo llamarán para que vuelva a salir», definía jocosamente el piloto sobre la participación del inversionista canadiense.

¿De qué trata ‘F1: La película’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Apodado como ‘el piloto más grande de todos los tiempos’, Sonny Hayes fue un fenómeno dentro de la Fórmula 1 de los 90, hasta que un accidente casi termina con su carrera. Tres décadas después, su antiguo aliado en el circuito, Rubén Cervantes, le contacta para pedirle un favor. Debe volver a la competición pilotando uno de los coches de su escudería, la cual entrará en bancarrota si no comienza a ganar carreras. Aunque quizás sus mayores dolores de cabeza se los de Joshua Pearce, el joven compañero de equipo que quiere imponer su propio ritmo».