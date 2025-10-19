‘F1’ calienta motores para llegar al streaming: dónde y cuándo estará disponible la última película de Brad Pitt

Fue una de las cintas más esperadas del pasado verano y ahora, por fin tiene una fecha oficial de estreno. F1 llegará al streaming siendo la película más esperada del mercado de vídeo bajo demanda, gracias en parte al carismático liderazgo de Brad Pitt y a una producción que siempre ha aspirado a ser la Top Gun: Maverick del asfalto. Entre otras cosas porque el proyecto cuenta con el mismo productor ejecutivo (Jerry Bruckheimer), el mismo director (Joseph Kosinski), el mismo guionista (Ehren Kruger) y el mismo director de fotografía (Claudio Miranda). Pero ¿ha cumplido el filme las expectativas marcadas? ¿cuándo y en qué plataforma estará disponible en el streaming?

Estrenada el pasado 27 de junio, F1 irrumpió en las salas como uno de esos títulos que venían a defender la experiencia en salas frente a la tendencia hegemónica del streaming, apuntando a ser el tipo de película por el que merece la pena pagar una entrada, desde el protagonismo de Brad Pitt hasta el carácter inversivo de sus secuencias de carreras. Según los datos oficiales, el presupuesto del proyecto ascendió a 200 millones de dólares, algo que habrán contribuido en parte a financiar la cantidad de marcas que aparecen en este periplo competitivo del mundo de la automoción. Cifra a la que por supuesto se debe añadir una fuerte carga promocional, con una partida presupuestaria final que rondará los 400 millones. Sin embargo, la historia del piloto retirado Sonny Hayes sólo logró cosechar 629 millones de dólares. Un resultado económico que a priori, salvó a Warner Bros y a Apple de tener pérdidas con el proyecto.

No obstante, resultaría muy sorprendente que las aspiraciones de ambas majors no fuesen muy superiores a lo conseguido en el box office mundial. Sobre todo, teniendo en cuenta que el largometraje a imitar protagonizado por Cruise consiguió en una cartelera doliente por la pandemia, terminar recaudando 1.496 millones de dólares en todo el mundo.

‘F1’: ¿dónde se puede ver en el streaming la película de Brad Pitt?

F1 llegará al servicio de streaming de Apple TV el próximo 12 de diciembre, siendo la primera gran película que llegará al estudio de la manzana desde la eliminación del icónico «+» de su nombre: ¿podrá Brad Pitt convertir al título en la historia más vista del servicio de vídeo bajo demanda de la marca tecnológica?

La plataforma de Apple todavía es una marca de nicho en el mercado y por el momento, su producción más viral es El abismo secreto. Sería muy extraño que en poco tiempo, la historia de carreras no batiese el récord de la trama de ciencia ficción dirigida por Scott Derrickson.

¿De qué trata ‘F1: la película’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Sonny Hayes (Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en los 90, hasta que un accidente en la pista casi acabo con su carrera. Tres décadas después, su viejo amigo y compañero de equipo Rubén Cervantes (Javier Bardem), reclama su ayuda para enderezar a la joven promesa de su escudería y de intentar arañar una victoria que evite la quiebra del equipo».

Aparte de Pitt y Bardem, el elenco se completa con Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia, Sarah Niles, Will Merrick y Joseph Balderrama entre otros.