A ningún fan del cine de terror se le escapa que Stephen King es el autor literario con más estrenos dentro de la historia del séptimo arte. Sin él, no existirían piezas como El resplandor, Carrie o Cadena perpetua, ni tampoco ejemplos recientes como Bienvenido a Derry, la precuela de la famosa dilogía, It. Sin embargo, el de Maine no es uno de esos escritores que no sigan vigentes en la actualidad. King sigue escribiendo y nutriendo el mundo fílmico y la viva prueba de ello se puede ver en la cartelera mensual de este mes de noviembre, donde se estrenarán dos esperados largometrajes que adaptan dos de sus novelas menos conocidas.

Las películas en cuestión son La larga marcha y The Running Man. El primer libro fue publicado en 1979 y el segundo, en 1982. Ambos aparecieron firmados por primera vez bajo el seudónimo clásico de King, Richard Bachman, pero La larga marcha es la única de las dos que realmente debuta en la gran pantalla. Pues, The Running Man es en realidad, un remake dePerseguido, la cinta de 1987 que protagonizó Arnold Schwarzenegger. Y es que aunque esta primera adaptación no convenció a nadie en su momento (ni siquiera al mismo King), ahora la dirección del proyecto por parte del británico Edgar Wright, resulta estimulante a nivel creativo.

Si a esto último se le suman las grandes reseñas de la prensa especializada que está recibiendo La larga marcha, en las próximas semanas podríamos ser testigos de dos de las mejores versiones cinematográficas. Pero ¿cuando podrán los fans de Stephen King ver estos dos estrenos en el patio de butacas?

Stephen King: sus dos próximos estrenos

La larga marcha se proyectará en cines el 14 de noviembre y The Running Man, hará lo propio el 21 de noviembre. Tanto el trabajo de Francis Lawrence como el desempeño futurista de Wrirght representan distopías en las que el centro del planteamiento tiene que ver con un concurso de supervivencia mortal.

La sinopsis oficial de La larga marcha es la siguiente: «En un futuro distópico, cien adolescentes participan en una brutal competición conocida como ‘La larga marcha’, donde deben caminar sin descanso. Si se detienen o reducen la velocidad de la marcha, mueren. Sólo uno de ellos sobrevivirá».

The Running Man por su parte, nos pone en la piel de un reality show en un futuro cercano en el que el protagonista, Ben Richards, debe tratar de sobrevivir durante 30 días a cientos de asesinos. El objetivo es conseguir pagar las facturas médicas de su hija enferma.

Casting de estrellas

Aparte del reclamo popular de ser dos adaptaciones de la psique creativa de Stephen King, los estrenos de La larga marcha y The Running Man estarán auspiciados por sus grandes estrellas protagonistas.

El filme dirigido por Lawrence tiene a Cooper Hoffman (Licorice Pizza), David Jonsson (Alien: Romulus) y Mark Hamill (Star Wars: Una nueva esperanza) como principales caras visibles. En The Running Man tenemos el liderazgo de Glen Powell (Twisters) y la participación de otras leyendas de la interpretación de la talla de William H. Macy (Magnolia) y Josh Brolin (Sicario).

Siguiendo el recorrido del escritor, Amazon generará una serie de Carrie dirigida por Mike Flanagan en 2026, mientras que en 2027, Isaac Ezban adaptará la novela corta Rat.