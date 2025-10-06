Es una de las películas favoritas de Stephen King y está en Netflix: un relato tierno y conmovedor

EL mundo de los libros y la literatura han servido de inspiración para la gran pantalla desde los propios inicios del séptimo arte. Pero si existe un autor que el celuloide ha explotado hasta la saciedad ese es el mago del terror novelesco, quien además, suele concurrir en la elaboración de listas con sus películas favoritas: es decir, Stephen King recomienda y los cinéfilos apuntan. Sin embargo, nuestra recomendación de hoy no es un ejemplo de la tenebrosa psique del escritor norteamericano. La cinta ideal para comenzar la semana parte de uno de sus relatos más conmovedores y tiernos. Nos referimos al drama sobrenatural, Corazones de Atlántida.

Disponible en el streaming únicamente a través del catálogo de Netflix, Corazones de Atlántida pertenece a esa rara avis de adaptaciones de King que rehuyen del horror, apostando por valores como la amistad, la pérdida y la crítica social. Aquí entrarían ejemplos como las formidables Cadena perpetua y La milla verde o la nostálgica Cuenta conmigo. No obstante, el trabajo dirigido por Scott Hicks nunca ha sido tan reconocido como dichas versiones mencionadas e independientemente del desconocimiento general del público, según el propio novelista, esta es una de las mejores exégesis que el cine ha hecho de su obra.

‘Corazones de Atlántida’: sinopsis

La trama de Corazones de Atlántida es la siguiente: «Bobby Garfield vuelve a su infancia cuando la muerte de un viejo amigo despierta los recuerdos de la ciudad donde se crio. Todo comenzó con la llegada al vecindario de Ted Brautigan, un hombre tan misterioso como fascinante que termina ofreciéndole un trabajo. El joven debe leerle todos los días el periódico, pues tiene la vista muy cansada. Al mismo tiempo debe vigilar a los hombres que le acechan por un motivo que misterioso y desconcertante».

En el elenco encontramos a un pletórico Anthony Hopkins y al tristemente fallecido en 2011, Anton Yelchin, quien dio por quel entonces al niño protagonista. Tras ellos, Hope Davis (Solo en casa), Mika Boorem (El patriota), David Morse (12 monos), Alan Tudyk (Destino de caballero) y Tom Bower (El camino), completan el reparto secundario.

Películas favoritas de Stephen King

Corazones de Atlántida es uno de los relatos que King más valora de su bibliografía. Pero el escritor durante años, se ha dedicado más a hablar de sus gustos cinéfilos y seriéfilos que de las valoraciones literarias de sus novelas.

El narrador ha expresado su amor a títulos como Déjame entrar, Picnic en Hanging Rock, Repulsión, La noche del cazador o incluso la española, La mesita del comedor.

Sus adaptaciones en Netflix

Al ser el autor literario más adaptado en el mundo cinematográfico y televisivo, Netflix está repleta de películas favoritas de los fans de Stephen King. Desde producciones propias de la «gran N roja» a contenido adicional que el servicio de streaming mantiene en su abanico de contenidos. Estos son, los títulos mejor valorados del catálogo: