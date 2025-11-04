Estrenos de Netflix en noviembre: el adiós de ‘Stranger Things’ y el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

Al igual que sucede en la cartelera del patio de butacas, las plataformas de streaming anuncian a bombo y platillo sus principales novedades a comienzos de cada mes. En esta ocasión la ronda de largometrajes y series de la «gran N roja» posee dos productos estrella; la primera parte de la despedida final de Stranger Things y la llegada del Frankenstein de Guillermo del Toro. A continuación, repasamos los estrenos más importantes de Netflix en el mes de noviembre:

Los estrenos de Netflix en noviembre

‘Heweliusz’

Miniserie polaca que nos lleva a principios de la década de los 90, narrando la catástrofe real del transbordador MS Jan Heweliusz que volcó a la costa del mar Báltico. La tripulación intenta sobrevivir, mientas en tierra las familia buscan justicia y respuestas.

Reparto:Magdalena Rózczka, Borys Szyc, Michal Zurawski, Konrad Eleryk y Justyna Wasilewska.

Fecha de estreno: 5 de noviembre

‘Los tipos malos: Malos comienzos’

Aprovechando el estreno reciente de la secuela, el servicio de streaming lanza una precuela en formato de miniserie. En ella, durante seis episodios vemos cómo Wolf y su equipo comienzan sus días como cerebros criminales. Pero como ya sabemos, no se les da demasiado bien eso de ser malos.

Reparto: (voces) Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos, Chris Diamantopoulos

Fecha de estreno: 6 de noviembre

‘Frankenstein’

Pasó por cines el pasado 24 de octubre y es con diferencia uno de los estrenos de Netflix en noviembre que más esperan los fans. El cineasta Guillermo del Toro reimagina el material de Mary Shelley y lo hace bajo su maestría como narrador, mediante un proyecto que seguramente tenga mucho que decir en la próxima edición de los Oscar

Reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz

Fecha de estreno: 7 de noviembre

‘El cuco de cristal’

Adaptando el superventas de Javier Castillo, Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo dirigen esta serie que parte del infarto de un médico residente en Nueva York. Esto le obliga a un transplante de corazón y la visita de una extraña mujer que le invita a pasar unos días a un hermético pueblo.

Reparto: Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto

Fecha de estreno: 14 de noviembre

‘Sueños de trenes’

Clint Bentley, guionista de Las vidas de Sing Sing, afronta su segunda película como director cuatro años después de El Jockey. Sueños de trenes adapta la novela homónima de Denis Johnson, narrando la vida de un jornalero que golpeado por la tragedia, lucha para adaptarse a su nuevo entorno.

Reparto: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand y Clifton Collins Jr.

Fecha de estreno: 21 de noviembre

‘Stranger Things 5’

Hablar de los estrenos de Netflix en noviembre y no nombrarla no tendría sentido. El primer volumen de capítulos de Strangers Things 5 llegará a la plataforma a finales de mes, pero para conocer el final de Once y compañía habrá que esperar hasta finales de diciembre.