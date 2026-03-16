Paul Thomas Anderson, premio a mejor director en los Oscar 2026

Aunque no tiene el peso mediático de la categoría de mejor película, la consideración a las labores artísticas y técnicas de los autores en la alfombra roja representa uno de los mayores honores que un realizador puede obtener dentro del séptimo arte. Y dicha gloria no podía caer este año en alguien que no fuese él: Paul Thomas Anderson es el mejor director para los Oscar 2026 por su gran trabajo en la inolvidable Una batalla tras otra.

La respuesta de los asistentes fue enérgica se pronunció su nombre, todo el Dolby Theatre de Los Ángeles arrancó un tremendo (y merecido) aplauso. Paul Thomas Anderson agradeció a la Academia el premio, expresando la gratitud y el honor que significaba para él haber estado en la misma lista que el resto de sus talentosos compañeros de profesión. Porque de algún modo, señalar al mejor director de estos Oscar 2026 supone dar un golpe encima de la mesa en forma de reivindicación en unos tiempos difíciles para la repercusión de los cineastas, los cuales en los últimos años han perdido su relevancia frente al auge del streaming y la total dominancia de la major.

Paul Thomas Anderson es el mejor director en los Oscar 2026

El conjunto de directores nominados que optaban a premio era el siguiente: Chloé Zhao (Hamnet), Joshua Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental) y Ryan Coogler (Los pecadores).

Paul Thomas Anderson recogía así el testigo de Sean Baker, quien ganó el año pasado con Anora. Tal y como sucedía en otras categorías, esta 98ª. edición se ha caracterizado por combinar la presencia de figuras consolidadas con las nuevas miradas del cine contemporáneo. Desde la propia veteranía incombustible de Paul Thomas Anderson a la irrupción de los manierismos de realizadores como la pequinesa Chloé Zhao o el danés Joachim Trier. Sin dejar de lado la esencia de ese cine norteamericano cargado de simbolismo y denuncia que tanto Anderson como Safdie y Coogler saben masticar y digerir a la perfección.

Miradas autorales diferentes

Cuando pase la ceremonia, volverán a sacudirse los tópicos recurrentes de una supuesta falta de variedad en los Oscar. Que no os engañen, la diversidad autoral nunca había sido tan clara ni manifiesta como la del Hollywood actual. Tanto en la temática como en la forma de dirigir. Desde la pura adrenalina de Safdie a la delicadeza nostálgica de Trier, pasando por la desenfadada apuesta de serie B de Coogler y la sátira cargada de tensión política de PTA, hasta la capacidad de Zhao para lograr emocionarnos.

Paul Thomas Anderson se ha llevado la consideración a mejor director en los Oscar 2026, gracias a la impresión de su genio como cineasta. Siendo capaz de cultivar un relato ecléctico, cargado de diferente tonos y registros, sin perder su trasfondo dramático. En otras ediciones quizás cualquiera podría haber ganado, pero el resultado final de ‘Una batalla tras otra’ y su acogida en el circuito final de premios no deja lugar a dudas sobre su destreza y capacidad de liderazgo tras las cámaras.