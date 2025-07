Uno de los temas más comentados durante las últimas horas ha sido, sin lugar a duda, el posado de verano de Terelu Campos para Lecturas. La colaboradora televisiva ha aparecido en bikini y se ha convertido en la protagonista de la última edición de la revista. Unas fotografías inéditas que han llegado acompañadas de una entrevista muy personal por parte de la hija de María Teresa Campos. Pues, ha hablado de su familia, de las inseguridades que ha perdido gracias a Supervivientes 2025 y de su deseo de enamorarse de nuevo. Una exclusiva que ha desatado todo tipo de comentarios y que, como no podía ser de otra manera, ha sido analizada por Joaquín Prat y su equipo de Vamos a ver.

Carmen Borrego se encontraba en el plató de Vamos a ver para comentar el posado veraniego de su hermana. Una aparición donde no ha tenido reparos en alzar su voz para decir lo orgullosa que está de ella. Pero, conforme fue avanzando el programa, el equipo ha afirmado que muchos comparan a Terelu Campos con su consuegra, Mar Flores. Pues, ambas han sido fotografiadas en bikini a lo largo de los años. Ante ello, Adriana Dorronsoro ha preferido bromear con el tema y ha comentado que «algunos ya las llaman las abuelas cañón». Pues, ambas son las abuelas del hijo de Alejandra Rubio y Carlos Costanzia.

«¿Tú crees que se me puede comparar? Es que es absurdo y me da risa», comentó Terelu Campos en Fiesta. Unas palabras que fueron apoyadas por Carmen Borrego. «Mar es modelo, por lo que su profesión conlleva tener que estar estupenda. Nosotras ya hemos dicho en muchas ocasiones que no vivimos de nuestro cuerpo», comentó la colaboradora.

Giovanna González, que se encontraba en el plató de Telecinco, ha subrayado que hay que normalizar tener «cuerpos reales». Unas palabras con las que ha alabado el valor de Terelu Campos para posar con poca ropa para una revista, a sus casi 60 años. «Cada uno tiene un cuerpo distinto y no hay que comparar en ningún caso», agregó.

Durante este pequeño debate entre los colaboradores, el equipo de Vamos a ver ha contrapuesto las portadas de Terelu Campos y Mar Flores en traje de baño. Un gesto que no le ha hecho nada de gracia a Joaquín Prat, presentador del formato. Por ello, el comunicador no dudó dos veces en mostrarse contundente con sus compañeros.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’: «No me gusta la comparativa»

«Esto es feucho», comentó Joaquín Prat. Lejos de quedarse callado, el presentador le ha pedido a la dirección del programa que eliminase esas imágenes y no las mostrase en pantalla. Pues, no quería que se realizara ningún tipo de comparación.

«No me gusta esto, quitad las portadas. No me gusta la comparativa, es algo feucho», dijo. Siguiendo las peticiones de presentador, el equipo del programa ha optado por eliminar ambas portada y dejar únicamente la de Terelu Campos. Pues, era la que estaba siendo comentada por los colaboradores.