Ester Muñoz sufre la picadura de una abeja en directo: «No soy alérgica por suerte»

Un momento inédito sorprendió a los espectadores de Espejo Público en directo. Mientras la portavoz del PP, Ester Muñoz, se disponía a responder a una pregunta, fue picada por una abeja. «Ay, me acaba de picar una abeja», comentó de repente entre risas. «No soy alérgica, así que todos tranquilos», tranquilizó a la audiencia. Desde el plató le han preguntaron el lugar de la picadura. Esther explicó que había sido «justo detrás de la espalda, en la pierna». «Cosas del directo», bromeó. .

El martes 19 de agosto, en Espejo Público de Antena 3, la portavoz del PP, Ester Muñoz, entró en un directo para hablar de de la postura de su partido en lo referente a los incendios que afectan a Castilla y León, entre otras comunidades, y después se disponía a valorar la imputación de Begoña Gómez. Justo en ese momento sufrió una importante molestia que no dudó en compartir con la presentadora, Lorena García, y los espectadores de Espejo público.

«Le tengo que preguntar por el juez Peinado, que parece que no ha descansado durante el mes de agosto y ayer nos sorprendía con el titular de que había imputado a Begoña Gómez un delito más, en este caso por malversación. ¿Qué respuesta dan ustedes a esa investigación?”, planteó la sustituta de Susanna Griso.

«¡Ay, me acaba de picar una abeja! ¡En directo!», expresó la política del PP. «¡Pobre!», reaccionó García. «Sí, me está… No soy alérgica, o sea que todos tranquilos», aclaró la diputada, que pudo continuar y dar su opinión sobre el proceso judicial abierto contra la mujer de Pedro Sánchez.

Y con toda profesionalidad, Muñoz contestó a la pregunta que le había hecho la presentadora de Espejo Público: «Con respecto al juez Peinado, nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos las decisiones judiciales. Entendemos que el juez Peinado sabrá por qué imputa por malversación. Es verdad que él no lo hace así porque sí, sino que esto viene derivado de un auto que lanzó la Audiencia Provincial de Madrid en el que se podía prever que a lo mejor su secretaria, Cristina, podría haber sido contratada para poder ganar influencia con respecto a las empresas privadas trabajando desde La Moncloa».

Al terminar, la presentadora le volvió a preguntar por lo sucedido. «¿Dónde le ha picado la abeja? Si no es mucha indiscreción». «Me ha picado justo atrás de la espalda, en la pierna», contestó Ester Muñoz antes de cerrar la conexión.