Ester Muñoz respalda que se investigue a Montoro «y se llegue hasta la condena si es necesario»

Ester Muñoz ha denunciado que el Gobierno no tenga el apoyo de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja y que, por temor a perder más votaciones no haya sido capaz de traer «los objetivos de estabilidad, los Presupuestos Generales del Estado ni tampoco ha habido un debate del Estado de la nación» al Congreso de los Diputados.

A juicio de la diputada del PP, este segundo periodo de sesiones ha sido «totalmente improductivo» y ha estado marcado «por la debilidad y por la corrupción del Gobierno de España». «En estos siete meses el Ejecutivo ha tenido más de 50 derrotas en Pleno», ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que, si bien el Ejecutivo de Sánchez «es incapaz de traer leyes que transformen y reformen nuestro país», es porque «está única y exclusivamente dedicado a defenderse de todas las cuestiones jurídicas y penales que implican al Gobierno de Pedro Sánchez, a su familia y a su partido».

En lo que va de legislatura, Muñoz, que no participará del denominado «plano escoba» de este martes en el Congreso de los Diputados, dicen fuentes del PP porque es el turno de diputados que vienen preparándose desde hace meses que todavía no han tenido minutos en el hemiciclo, ha criticado precisamente la celebración del mismo. A su parecer, resulta «absurdo» la celebración de una nueva sesión en la Cámara Baja que acoja todo lo que en el último año, Sánchez y sus socios, no han sido capaces de llevar a cabo.

«Estamos ante un Gobierno y un Congreso bloqueados por el PSOE», ha destacado. Y como no han sido capaces de legislar en el último año, «tienen que traer reales decretos».