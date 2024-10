Joaquin Phoenix cuenta que habló con Christopher Nolan para interpretar al Joker en ‘El caballero oscuro’

El papel que le proporcionó hace pocos años la gloria en los Oscar, hoy es uno de los mayores fracasos del 2024 por culpa de la secuela Joker: Folie à Deux. Considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, Joaquin Phoenix no vive un buen momento profesional ni mediático. Por un lado, su desplante al director Todd Haynes dejando tirado al equipo a pocos días de comenzar una nueva película no le ha proporcionado una buena imagen profesional. Pero por otro, quizás lo peor tenga que ver con el fatídico desempeño en el box office de sus tres últimos largometrajes, entre los que se incluyen Beau tiene miedo y Napoleón. Pero su papel de payaso criminal pudo haber llegado años atrás que su valorada primera participación en la cinta de Todd Phillips. Pues como bien acaba de contar recientemente el intérprete, habló con Christopher Nolan del personaje antes de que El caballero oscuro fuese una realidad.

Hoy existe cierta unanimidad respecto a que la interpretación de Heath Ledger es seguramente la del mejor Joker del cine. Al menos del cine de género que sí representa el universo de DC Cómics. Pero, antes de que el actor de Destino de caballero entrase de lleno en la producción, parece que obviamente se barajaron otros nombres. Uno de ellos fue el de Phoenix, aunque el actor no estaba muy convencido de querer participar en el mundo del cine de superhéroes y su conversación con el cineasta de Oppenheimer terminaría quedando como una de esas anécdotas que declinan en las largas listas de actores que podrían haber ocupado ciertos personajes en vez del intérprete original. Sin embargo, en este caso, Phoenix sí que terminaría poniéndose el maquillaje en el éxito de la taquilla del 2019 que sobrepasó los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Joaquin Phoenix pudo ser antes el Joker

En su última entrevista , Phoenix contó inicialmente estuvo en las principales conversaciones para coprotagonizar junto a Christian Bale la secuela del reboot que el realizador británico inició en 2005.

«Recuerdo que hable con Chris Nolan sobre El caballero oscuro y por alguna razón no se hizo. No estaba listo en ese momento», comenzaba señalando Phoenix. Entre su primera incursión con el personaje creado por Bob Keane y la aparición del Joker, Nolan rodó El truco final, por lo que entre ambas entregas de la adaptación del justiciero de Gotham pasaron varios años en los que seguramente, el guion de la obra maestra del género obtuvo reescrituras y varios procesos de casting. No obstante, ni siquiera el actor de Señales y Gladiator puede imaginarse el mencionado filme sin la presencia de Ledger.

«Esa es una de esas cosas en las que te preguntas ‘¿Qué hay en mí que no está haciendo esto?’ Y no se trata de mí. Hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo…No puedo imaginar cómo sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película, ¿verdad?», revelaba Phoenix en el podcast Tetragrammaton con Rick Rubin.

Los premios Oscar de Ledger y Phoenix han convertido al Joker en uno de los papeles más codiciados por los actores de hoy en día, pero no siempre fue así. Phoenix recuerda sus dudas cuando Nolan se puso en contacto con él para hablar sobre lo que muchos consideraban un personaje de cómic exagerado, aunque no está seguro de que a Nolan le gustase del todo para el papel: «No sé si Christopher Nolan se me acercó para decirme ‘definitivamente eres la persona indicada’. No recuerdo el contexto de cómo nos conocimos, pero sé que nos conocimos. Mi sensación era que no debía hacer esto, pero tal vez él también dijo ‘Él no es el indicado’».

Al final aceptó entrar en el papel

Phoenix cambió por supuesto de parecer y aceptó participar en la versión de Todd Phillips que bebía directamente del imaginario de Martin Scorsese. El actor encontró el guion tan interesante que terminaría dejando de lado su aversión a los superhéroes.

Tras tres semanas desastrosas en la cartelera, Joker: Folie à Deux ya no está en cines. Warner intentará minimizar los daños con el mercado del cídeo bajo demanda antes de ponerla gratuita en su plataforma de Max. En el 2025, el norteamericano tiene pendiente dos estrenos con su mujer Rooney Mara; The Island y Polaris. Pero sin duda, el estreno más esperado es el que le llevará a protagonizar junto a Emma Stone la nueva película de Ari Aster, Eddington.