La productora a la que dejó tirada Joaquin Phoenix se pronuncia sobre la espantada del actor

Desde que se alzó con la estatuilla en los Oscar de 2020 gracias a Joker, Joaquin Phoenix no ha conseguido recuperar su nivel como intérprete, ni mucho menos limpiar su imagen pública de actor conflictivo. Y es que antes de preestrenar Joker: Folie à Deux en el Festival de Cine de Venecia, saltó a la palestra el abandono a escasos días del rodaje de la cinta que iba a protagonizar para el cineasta Todd Haynes. El proyecto fue cancelado generando pérdidas millonarias para sus implicados y con un Phoenix que no quiso explicar los motivos de su espantada en las rueda de prensa del certamen italiano, porque según declaró: «los demás creativos no están para compartir su punto de vista». Bueno, pues ahora una responsable del sello al que dejó completamente tirado ha querido expresar su desencanto con la decisión del intérprete de origen puertorriqueño.

A diferencia de Phoenix, la productora ejecutiva Christine Vachon no ha guardado sus pensamientos sobre la tragedia del que iba a ser el nuevo filme de Haynes, explicándose en la Conferencia de Inversores Creativos en el presente Festival de Cine de San Sebastian. Acostumbrado a papeles arriesgados, la decisión de la retirada del actor fue una sorpresa para todo el equipo, sobre todo porque quedaban cinco días para que el rodaje comenzase. El filme iba a tener una temática LGTBI y el propio Phoenix había luchado para que la cinta optase a la calificación R, a través de escenas de sexo explícitas. Sin embargo, de la noche a la mañana decidió escapar abruptamente de la película, dejando tirados a todos los trabajadores. Aunque Bachon más que rajar de la estrella, lo que de verdad lamenta es el hecho de que la comunidad cinéfila haya sido privada de un nuevo trabajo del director de Carol.

Joaquin Phoenix: llueve sobre mojado

No es el primer comportamiento errático de Joaquin Phoenix como profesional de la interpretación. Al terminar el rodaje de la historia de origen de Arthur Fleck, tuvo que pedir perdón a Robert De Niro y al equipo por su actitud en el set al asumir su función como actor de método y, hace algunos días, James McAvoy confirmó que Phoenix había abandonado el rodaje de Múltiple de M. Night Shyamalan a última hora. Vista la actitud presentada y la faena para toda una serie de departamentos artísticos que estaban a su disposición, Bachon podía haber hecho sangre explicando públicamente las consecuencias de la decisión del actor de Gladiator, pero prefirió centrarse en el hecho de no poder contar con una nueva historia de Haynes.

«La verdad es que lo que pasó está a la vista de todos. Si tuviera algo de lo que chismorrear, lo haría, pero no lo tengo. Fue trágico», comenzaba diciendo la productora de Vidas pasadas. Inmediatamente después explicó la pena que le daba no haber podido colaborar con el nominado al Oscar y cómo el desgraciado suceso le ha privado al mundo de tener una nueva historia cinematográfica de la privilegiada imaginación de Haynes:

«Lo más trágico de todo esto, en mi opinión, es que Todd Haynes tiene 62 años. No es viejo, pero hay un número finito de películas que podrá hacer a lo largo de su vida. Lo considero uno de los artistas cinematográficos más extraordinarios de su generación. La idea de que perdió el tiempo y de que una película no es el resultado de esos años de trabajo en estrecha colaboración con Joaquin es una tragedia para mi y no puedo superarla».

La producción iba a comenzar en Guadalajara, México, donde se habían construido los decorados. Se dice que a los miembros del equipo local todavía se les debe dinero después de la cancelación. Vachon se encontraba produciendo la película junto a Pamela Koffler. El largometraje, que aún no tenía título oficial, iba a estar protagonizado por Phoenix y Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), dando vida a dos hombres en la década de los 30 que comienzan una relación romántica, abandonando Los Ángeles para irse a México. Haynes había desarrollado el guion junto Jon Raymond, antiguo socio con el que desarrollo la miniserie Mildred Pierce de HBO.

«Nosotros, como comunidad cultural, perdimos la oportunidad de tener otra película de Todd Haynes. Eso es simplemente criminal», terminaba de declarar Vachon.

El futuro de Todd Haynes

Cuando a la productora se le preguntó por el futuro del director no supo que responder. Todd Haynes había puesto todas sus energías en esta historia tras Secretos de un escándalo y por el momento, no tiene agenciado ningún nuevo proyecto.

Por su parte, Joaquin Phoenix estrenará Joker: Folie à Deux el próximo 4 de octubre. El actor necesita recuperarse de sus dos últimos fracasos taquilleros; Beau tiene miedo y Napoleón.