Jack Black cree que la película de Minecraft es muy necesaria: «Hay mucho amor y mucha creatividad»

Teniendo en cuenta sus 300 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2009, mucho ha tardado Hollywood en confeccionar una película sobre el videojuego Minecraft. Creado por Markus Persson y Jens Bergensten, estos dos diseñadores suecos tienen el honor de ser los responsables de uno de los fenómenos virtuales más reconocidos de la historia. Teniendo por delante únicamente en número de ventas al icónico Tetris, ni GTA V, ni Mario Kart ni Red Dead Redmption 2 han logrado ni por asomo, acercarse a la relevancia comercial y creativa de este universo pixelado y formado por bloques. Si a esto le sumamos la absoluta tendencia de la meca del cine con dichas adaptaciones, parecía evidente que tarde o temprano recibiríamos una superproducción de la IP.

Ese momento llega este mismo fin de semana y, aunque a priori a algunos les pueda parecer una historia tremendamente ligera y sin importancia, el actor Jack Black cree que hoy más que nunca se trata de un título «necesario» en nuestras vidas. El actor estadounidense, junto a sus compañeros de reparto Jason Momoa, Jennifer Coolidge y Danielle Brooks, estuvieron ayer en la presentación oficial del filme celebrada en Leicester Square de Londres. Un estreno que con el permiso de los Thunderbolts de Marvel, representa el gran reclamo comercial en las salas de este incipiente mes de abril. Por el momento, las primeras reacciones derivadas del preestreno han sido sorprendentemente optimistas, sobre todo teniendo en cuenta el criticado primer tráiler que la producción publicó el pasado 2024. En términos generales, la prensa asegura-como era de esperar-que la cinta flaquea en lo argumental, pero que cumple las expectativas visuales de un proyecto de esta envergadura.

¿Una cinta necesaria?

A pesar de la ligereza de la apuesta de Warner coproducida junto a Vertigo Entertainment, Legendary Pictures y el estudio Mojang, el actor Jack Black quiso defender la existencia de este tipo de historias dentro de la actualidad beligerante que vivimos.

La estrella nominada a tres Globos de Oro no es ningún novato en esto de las adaptaciones videojueguiles. Más allá de la versión virtual que supuso el regreso de jumanji, Black le ha puesto la voz al villano Bowser en Super Mario Bros: La película y al robot Claptrap en Borderlands. La primera fue un taquillazo increíble, mientras que la segunda se estrelló en la taquilla. No obstante, el californiano no tiene dudas con lo necesaria que es para el mundo en el que nos encontramos.

«Tenemos que trabajar juntos, Dios mío. Hay tanta violencia, guerra y odio. Y eso es lo que me encanta de esta película: hay mucho amor y mucha creatividad. También hay algo de ira y violencia, pero al final se trata de amistad y de trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor», le contaba el actor a The Hollywood Reporter.

‘Una película de Minecraft’: sinopsis

La sinopsis oficial de Una película de Minecraft presenta un planteamiento que nos recuerda parcialmente, a otros proyectos como el reboot Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017), donde por cierto también aparecía Black. Pero volviendo a la trama de este blockbuster familiar, según el punto de partida de Warner Bros, Minecraft no sólo es un mundo donde la creatividad no tiene límites, pues además es esencial para la supervivencia de los cuatro inadaptados protagonistas del relato.

Garrett «El basurero» Garrison (Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Brooks) se encuentran luchando con sus problemas del día a día cuando de repente, se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior. Un peculiar mundo cúbico que se nutre de la imaginación de sus huéspedes. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve (Black). Juntos, todos ellos deberán conectar con las habilidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo. Paradójicamente, las mismas habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real.

El elenco cuenta aparte, con la participación de Jennifer Coolidge (The White Lotus), Kate McKinnon (Barbie), Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras) y la voz de Bryan Cranston (The Studio). El primer escollo de Una película de Minecraft será la de salvar un presupuesto de 150 millones de dólares, en el contexto de un mercado de exhibición donde cada vez parece más complicado asegurar un rédito económico considerable. Una duda que resolveremos a partir del próximo fin de semana, cuando la cinta se estrene el 4 de abril. Desde luego, lo que el trabajo de Hess necesita es un gran estreno mundial que supere los 100 millones de dólares en el box office.