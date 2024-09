Primer tráiler de ‘Una película de Minecraft’: «Aquí cada cosa que sueñes puedes construirla»

Después de una larga espera, por fin Warner Bros ha lanzado el primer tráiler de Una película de Minecraft. Una prueba más de la obsesión creciente de la industria con adaptar los videojuegos más populares de la era moderna. No podemos culpar a la major, pues a la vista están los grandes resultados taquilleros de Sonic, Super Mario Bros y Gran Turismo, aparte del brillo en las plataformas de streaming que han logrado las series de The Last of Us y Fallout. Eso sí, el subgénero no está libre de pecado, debido a desastres como por ejemplo el reciente estreno de Borderlands. Ahora le llega el turno a la adaptación del juego más vendido de la historia, el cual tendrá que tirar de su atractivo para los jugadores si no quiere ser otra muestra fallida sobre cómo no se deben trasladar los mundos virtuales al terreno fílmico.

No cabe duda que la productora ha tenido en mente en su desarrollo a los creadores originales del icónico juego de construcción. Pues esta propuesta dirigida por Jared Hess ha colaborado mano a mano con Mojang Studios haciendo que los fans de la licencia creativa puedan estar tranquilos con el respeto hacia todos los valores que representa el título. La primera y breve aproximación hacia Una película de Minecraft nos muestra del mismo modo, el aspecto que lucirán sus personajes principales, donde destacan Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras), Kate McKinnon (Barbie), Emma Myers (Asesinato para principiantes), Jennifer Coolidge (White Lotus), Sebastian Eugene Hansen (Cuestión de justicia), Daniel Brooks (El pacificador) y sus dos estrellas de más renombre; Jack Black (King Kong) y Jason Momoa (Dune). La cinta está programada para estrenarse el 4 de abril de 2025.

El tráiler de ‘Una película de Minecraft’

Viendo al cineasta al frente del proyecto, podemos estar bastante seguros de que Una película de Minecraft tendrá un tono firmemente alocado. Hess es el responsable de Napoleon Dynamite y Super Nacho y aunque últimamente lo habíamos visto vinculado al terreno de la miniserie documental, el pasado 17 de mayo estrenó en Netflix, Telma, la unicorno.

Cuando se anunció el objetivo de hacer una película sobre el popular videojuego hace ya casi una década, Shawn Levy era el que estaba al frente de la realización, pero tras varios cambios Hess asumió la dirección mientras que Levy optó por el actual taquillazo de Deadpool y Lobezno. Además de protagonizar el relato que mezcla animación y acción real, Momoa ejerce como productor ejecutivo junto a Roy Lee, Mary Parent, Cale Boyter, Vu Bui y Torfi Frans Olafsson.

El trailer parte de fondo con la icónica ‘Magical Mistery Tour’ de los Beatles y aunque no revela demasiados aspectos de la historia, más allá de unos jugadores atrapados en el mundo virtual pixelado, sí que presenta cómo se verá la atmósfera de una de las adaptaciones videojueguiles más esperadas del 2025. Por supuesto, el adelanto no ha estado exento de polémica y no son pocos los usuarios en redes sociales que han criticado las elecciones de diseño y los efectos especiales con abundantes pantallas verdes y CGI. Los comentarios también han destacado la nula gracia de los gags visuales y la apariencia y vestuario del personaje de Momoa.

¿De qué tratará la historia?

Como el propio juego siempre ha alimentado la creatividad de los jugadores, Una película de Minecraft parte del claim publicitario y esencial que representa a la perfección el alma de la franquicia: «Aquí cada cosa que sueñes puedes construirla», señala la voz del personaje de Jack Black.

En la historia, cuatro inadaptados se encuentran luchando contra sus problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño «país de las maravillas cúbico» que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este planeta incorpóreo protegiéndolo de zombis y ejercitos de cerdos, mientras se embarcan en la búsqueda mágica con un experto artesano llamado Steve (Black). Desafiando a cada uno de ellos a ser audaces y volviendo a ser completamente únicos y creativos, despertarán las habilidades que se necesitan para prosperar también en el mundo real.

Minecraft es un juego que ha vendido más de 238 millones de copias en todo el mundo.

Películas de videojuegos en 2025

Sumándose a Una película de Minecraft, el 2025 seguirá siendo un terreno fértil para el desarrollo de ficciones del mundo de los videojuegos, tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. Por un lado, tendremos largometrajes como Watch Dogs o Metal Gear Solid directos al cine. Netflix tendrá su apuesta particular con la adaptación de Bioshock y llegarán, las primeras dos secuelas de Five Nights at Freddy’s y Mortal Kombat.

Desgraciadamente, todavía tendremos que esperar para ver la adaptación live action de The Legend of Zelda y para la asociación de A24 con Hideo Kojima para trasladar al celuloide su historia sobre Death Stranding.