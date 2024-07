Ésta es la razón por la que Cate Blanchett se unió a la adaptación del videojuego ‘Borderlands’

De las múltiples adaptaciones de videojuegos que llegarán a la gran pantalla en los próximos meses, hay una a la que se mira con especial cuidado. La cinta no es otra que Borderlands, un proyecto que ha pasado por numerosos cambios en su desarrollo y que se estrenará el próximo mes de agosto después de múltiples retrasos en el calendario. No obstante y aunque todos los indicadores nos llevan a pensar que podría estar hablando de un desastre de producciones mayúsculas, la película supuso una válvula de escape para una de sus protagonistas principales, Cate Blanchett. Por su trayectoria, la ganadora de dos premios de la Academia a priori, no pinta demasiado en un producto de estas características. En cambio, su apuesta por el universo creado por 2K Games fue en realidad casi una decisión vital.

En Borderlands, la australiana interpreta a Lilith. Un personaje que ha aparecido en casi todas las entregas de la franquicia. Originaria del planeta Dionisio, el rol de Blanchett es en realidad una especie de forajida espacial y una gran pistolera que lidera un grupo con diferentes habilidades especiales, para conseguir encontrar a la hija desaparecida de un hombre poderoso. Lejos de necesitar únicamente que alguien le explicase las motivaciones de su personaje y le contase cómo es ese mundo postapocalíptico, la actriz apostó por una inmersión brutal comprando una Play Station 5 y jugando algunas partidas con su marido. Aparte de eso, se obcecó con el mundo del cosplay y se enganchó a ver varios tutoriales sobre maquillaje en YouTube con la intención de absorber todo lo necesario para dar vida a Lilith. Una obsesión nacida de una de las principales razones por las que la actriz de Blue Jasmine aceptó la propuesta del filme de Lionsgate: el COVID.

Una distracción para Cate Blanchett

La pandemia mundial fue un punto y aparte para la mayor parte de la población. Un gran número de personas tuvieron que buscar distracciones para evitar el desasosiego que producía el no poder salir del hogar y por supuesto, Blanchett también fue una de ellas. Así que por consejo de su marido, la intérprete terminaría aceptando el papel como una distracción salvadora: «Las cosas que me piden son, por lo general, las que me atraen, las que jamás podría concebir. Creo que también puede ser un poco de locura por el COVID. Pasaba mucho tiempo en el jardín, usando la motosierra con demasiada libertad. Mi esposo me dijo ‘esta película podría salvarte la vida’».

Así que la transformación e integración total de Blanchett para Borderlands supuso un compromiso para el papel con el mismo grado de inmersión que siempre aplica a sus proyectos. El reparto principal de la historia se completa con Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes), Arianna Greenblatt (Barbie), Kevin Hart (Ser padre) y Jack Black (Escuela de Rock). Como ya hemos adelantado, la cinta dirigida por Eli Roth pasó por varias complicaciones. La principal la necesidad a inicios de 2023 de dos semanas de nuevas filmaciones (lo que comúnmente se conoce como reshoots). Roth no pudo estar en ese añadido, debido a su compromiso con el rodaje de Acción de Gracias, siendo el director Tim Miller quien asumió las labores de dirección. Sin embargo, el director de Cabin fever permaneció pendiente del proceso y dio su bendición al trabajo de Miller.

Los problemas no quedarían ahí, ya que quizás lo más grave de todo es que el guionista Craig Mazin eliminó su nombre del proyecto y se otorgaron créditos hasta a otros seis guionistas. Una cuestión que despertó todas las alarmas sobre a lo que todas luces, parece que podría ser un desastre mayúsculo.

‘Borderlands’: sinopsis y fecha de estreno

La sinopsis oficial de Borderlands es la siguiente: «Lilith (Blanchett) es una infame cazatesoros con un misterioso pasado que regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida de un poderoso jefe criminal llamado Atlas (Edgar Ramirez). Para ello forma una alianza inesperada con un grupo heterogéneo de inadaptados. Roland (Hart), un antiguo mercenario de élite que desea una redención, Tiny Tina (Greenblatt) una salvaje adolescente con amor por los explosivos, Krieg (Florian Munteanu), el musculoso protector de Tina y la científica Tanis (Curtis) y el robot Claptrap (Jack Black). Los extraños héroes deberán buscar y proteger a la niña desaparecida, la cual podría tener la clave de un poder inimaginable».

Borderlands llegará a los cines el próximo 9 de agosto. El 2024 es un año de muchos estrenos para Blanchett, con el estreno de dos miniseries como Brideshead Revisited y Observada, además de las películas Rumours y Manual para mujeres de la limpieza.