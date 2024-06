Primer vistazo a ‘Observada’: la esperada miniserie del cineasta Alfonso Cuarón y Cate Blanchett

Sin hacer tanto ruido como otras grandes superproducciones de la pequeña pantalla, la miniserie Observada ha ido despertando un genuino interés creciente en la audiencia. Algo completamente lógico si atendemos a los implicados que ha conseguido reunir esta producción de Apple TV +. Para empezar, la ficción ha sido creada, escrita y dirigida por el cineasta Alfonso Cuarón, quien adapta la novela homónima publicada en 2015 por Renee Knight. Su reparto, no es para menos, con el protagonismo de la también ganadora de la estatuilla a Mejor actriz, Cate Blanchett. Por desgracia, todavía tendremos que esperar a que pase el verano para su estreno. Así pues, por el momento deberemos contentarnos con la primera imagen oficial de un proyecto que apunta a ser una de las series clave del 2024.

No es la primera en la que vemos el talento del autor mexicano en la pequeña pantalla. En 2014, para Warner Bros la malograda Believe. Una historia sobrenatural de ciencia ficción que se canceló tras una irregular primera temporada de 12 episodios. No parece por otra parte que esa sensación y resultado, vaya a replicarse con Observada. La historia es el libro más vendido de Knight y el resto de su elenco, aparte de Blanchett, concentra alguno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Desde Kevin Kline (Un pez llamado Wanda) a Sacha Baron Cohen (Borat), pasando por Kodi Smit-McPhee (El poder del perro). El resto del reparto se completa con Jung Ho-yeon, Lesley Manville, Louis Patridge, Liv Hill, Gemma Jones y Leila George.

¿De qué trata ‘Observada’?

Esta miniserie de siete episodios es en realidad, un thriller psicológico con la pretensión de enganchar a los suscriptores de Apple TV+. Una plataforma que hasta hace bien poquito no destacaba por tener un gran catálogo de contenido propio, pero que de un tiempo a esta parte ha conseguido reunir a los mejores cineastas e intérpretes, generando historias marcadas a fuego en el calendario por la cinefilia.

La sinopsis oficial de Observada es la siguiente: «La aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Blanchett) ha construido su reputación revelando delitos y transgresiones de otros. Cuando un día recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros y siniestros».

El acuerdo de Cuarón con Apple se anunció por primera vez en 2019, donde además ejercerá de productor ejecutivo junto a Gabriela Rodríguez de Esperanto Filmoj y David Levine y Steve Golin de Anonymus Content. Knight se desempeña como coproductor ejecutivo, dándole el visto bueno a la adaptación de su historia. Otra de las grandes noticias que hacen esperar la serie con expectación es el puesto de la fotografía. Cuarón volverá a contar con el célebre director de fotografía, Emmanuel Lubezki. Los dos compatriotas ya colaboraron juntos en Gravity, el filme con el que Lubezki se llevó su primer Oscar. Los dos años siguientes, el genio de la luz volvería a alzarse con la estatuilla gracias a Birdman y El renacido. El otro director de fotografía de la serie será Bruno Delbonnel, nominado en seis ocasiones por la Academia y antiguo colaborador de Cuarón en Harry Potter y el misterio del príncipe.

¿Tendremos el regreso del mejor Cuarón?

Observada supone la vuelta de Cuarón tras las cámaras desde que en 2018 estrenase Roma. El director está considerado como uno de los mejores realizadores mexicanos de la historia, junto a otros dos titanes de su país en el campo como son Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro. Antes de saltar a la fama con Y tu mamá también, ya trabajó en Estados Unidos dirigiendo en Grandes esperanzas a Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow y Robert De Niro. Aunque su coronación definitiva la tendríamos ante la genial Hijos de los hombres y Gravity, por la que Cuarón se llevó el Premio Oscar a la Mejor dirección y Mejor montaje. Con Roma, el realizador volvería a consagrarse en la categoría de dirección y obtendría como añadido, el Oscar a la Mejor fotografía. Así, junto a James Cameron es el único cineasta que ha conseguido el reconocimiento en esas categorías tan diferentes.

Observada podría ser el regreso a su mejor versión, después de más de un lustro de inactividad en la que sus compatriotas sí que han seguido generando éxitos.

Los tres primeros episodios llegarán el próximo 11 de octubre.