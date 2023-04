Las mejores películas que podemos encontrar en el catálogo de Apple TV +

Son muchos los productos de Apple TV + que están encandilando a los fans. Sobre todo, en el terreno de las series, donde propuestas como Servant, Separación, Las Luminosas o Ted Lasso se han colado en todas las listas de mejores series del año. Sin embargo, en el campo fílmico a pesar de no haber hecho demasiado ruido, también tiene en su catálogo una buena cantidad de grandes películas. De hecho, en el futuro estrenará algunas de las propuestas más interesantes del año, de la talla de Napoleón de Ridley Scott, Argylle de Matthew Vaughn o Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Pero mientras amenizamos la espera, aquí están algunas de las propuestas más interesantes de su catálogo:

‘La tragedia de Macbeth’

Mezclándose con el prestigioso sello de A24, Apple TV + firmó la reconocidísima obra de William Shakespeare bajo la mirada de Joel Coen. Una de las mejores cintas del 2021 que además, reunía en su reparto a dos titanes de la interpretación como son Denzel Washington y Frances McDormand.

‘Tetris’

Aprovechando el interés reciente sobre las adaptaciones de los videojuegos en el cine, Tetris cuenta la historia basada en hechos reales en la que conocemos cómo el juego más famoso de la historia llegó a las consolas de todo el mundo, donde su fama se multiplicaría hasta sellar un valor incalculable.

‘Luck’

Apple TV + también ha demostrado tener perfectamente la posibilidad de competir con Pixar en el terreno de la animación. Luck cuenta cómo Sam Greenfield, una joven muy poco afortunada descubre el terreno mágico de la suerte, en la que debe aliarse con criaturas mágicas para que definitivamente, su fortuna cambie.

‘El espíritu de la navidad’

Revisión de la historia de Charles Dickens en las que esta vez, el cuento se explica a través de la perspectiva de los tres fantasmas. Will Ferrell, Ryan Reynolds y Octavia Spencer comandan esta película navideña.

‘Hacia la libertad’

La redención de Will Smith con la industria pasaba por esta primera película, estrenada directamente en la plataforma después del escándalo de los Oscar en el que propinó un guantazo al humorista Chris Rock. Hacia la libertad se centra en un esclavo que escapa de un campo de trabajo, iniciando un viaje por América para escapar y encontrarse con su familia.