¿Volveremos a ver a los hermanos Coen dirigiendo juntos? Ethan Coen no lo descarta

Los hermanos Coen son, sin ninguna duda, la pareja de cineastas más reconocida del mundo o al menos, la que ha conseguido una filmografía más regular. Salvo algún traspié o encargo olvidable, las películas que han firmado juntos son piezas fundamentales dentro del cine contemporáneo. Fargo, Muerte entre las flores, Barton Fink o El gran Lebowski son tan sólo, alguno de sus títulos más icónicos. Desgraciadamente, ambos llevan tiempo sin trabajar juntos y, aunque Joel este año haya colado La tragedia de Macbeth en los Oscar, todo el mundo espera que el binomio de autores que más maltrata a sus protagonistas regrese y Ethan ha hablado de ello en el Festival de Cine de Cannes.

“No pasó nada ciertamente dramático” comenta el director, apuntando algo que ya sabíamos y es que los dos hermanos no dirijan juntos no tiene que ver con un enfrentamiento familiar o una división por discrepancias creativas: “No pasó nada ciertamente dramático. Empiezas cuando eres niño y quieres hacer una película. Todo es entusiasmo y entusiasmo, vamos a hacer una película. Y la primera película es simplemente muy divertida. Luego la segunda película es muy divertida, casi tan divertida como la primera. Después de 30 años, no es que no sea divertido, pero es más trabajo de lo que había sido”.

Ethan acaba de presentar en el festival francés Jerry Lewis: Trouble in Mind, el documental sobre el célebre músico y tiene en camino el proyecto de una road movie. El ganador del Oscar achacó el problema a las dos últimas producciones que firmó con su hermano; ¡Hail, Caesar! Y La balada de Buster Scruggs. “las dos últimas películas que hicimos yo y Joel juntos fueron realmente difíciles en términos de producción. Quiero decir, muy difíciles. Entonces, si no tienes que hacerlo en cierto punto te preguntas “¿Por qué estoy haciendo esto?”, argumentaba Ethan.

Para alivio de sus fan, el menor de los hermanos Coen no cerró ni mucho menos, la puerta de volver a unirse a Joel en una nueva película: “Ir por caminos separados parece sugerir que podría ser definitivo. Pero nada de esto sucedió definitivamente. Ninguna de las decisiones es definitiva. Podríamos hacer otra película. No sé cuál será mi próxima película después de esta. La pandemia pasó. Me convertí en un bebé grande, me aburrí y renuncié, y luego sucedió la pandemia. Luego suceden otras cosas y quién sabe”, concluía Ethan.