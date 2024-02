Primer tráiler de ‘Borderlands’: Abraza el colorido caos del yermo

Mientras la época del cine de superhéroes se desdibuja, la industria lleva ya un tiempo apuntando a otras tendencias igualmente lucrativas para las arcas de los estudios. Hoy, Hollywood parece estar viviendo una época dorada en lo que a la adaptación de videojuegos se refiere. Sinergia que, por otra parte, siempre había estado denostada. Sin embargo, desde hace algunos años las compañías han dado con la tecla generando títulos que funcionan comercialmente bien en la gran pantalla, como Super Mario Bros: La película. Mientras que otros de la talla de The Last of Us, conquistaron a la crítica desde el streaming. La lucrativa moda está dando grandes resultados y no parece que vaya a tener fin, siendo el negocio de los videojuegos una autentica apisonadora en cuanto a números se refiere. Por eso, Lionsgate quiere sumarse a la gloria que ya han conseguido otras compañías y la prueba es la publicación del primer tráiler de Borderlands.

No ha sido un camino de rosas para el proyecto y de hecho, muchos apuntan a que es complicado que una producción vaya a salir bien después de tantos problemas y reshoots. Sin embargo y hasta que salgan las primeras impresiones y críticas, sólo nos queda disfrutar de este divertido material promocional que quiere parecer de todo menos algo serio. Además de apoyarse en la popular franquicia de videojuegos, el tráiler de Borderlands saca pecho de las estrellas presentes en su reparto principal. Esto incluye a las ganadoras del Oscar, Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis, además de a rostros tan reconocidos como los de Kevin Hart y Ariana Greenblat. Cerrando este atípico grupo de personajes encontramos a un Jack Black que después de poner su voz al villano Bowser, regresa al campo del doblaje dando vida al robot Claptrap. Cerrando el grupo encontramos a Florian Munteanu, conocido por su papel en Creed II: la leyenda de Rocky.

¿De qué trata ‘Borderlands’?

La trama de Borderlands se centra en el personaje de Lilith (Blanchett), una mercenaria renegada que mantiene un importante misterio sobre su pasado. Esta regresa a su planeta natal, Pandora, para buscar a la hija de Atlas, quien es en definitiva el villano de la cinta. Pero para completar su misión, Lilith no estará ni mucho menos sola. Formará equipo con Roland (Hart), un mercenario de primer nivel, Tiny Tina (Greenblatt), una joven experta en demoliciones y su musculoso protector Krieg (Munteanu) y la científica Tannis (Curtis). Por último pero no por ello menos importante, encontramos a Claptrap (Black), un robot un tanto cobardica, aunque con un gran ingenio. Esta coalición inesperada de antihéroes se reunirá para encontrar a la niña desaparecida, en lo que se presenta como una misión casi suicida, llena de criaturas temibles.

Esta breve sinopsis la conocemos por el propio estudio, ya que este primer tráiler de Borderlands sólo nos cuenta que esta disfuncional cuadrilla viaja a este yermo con la intención de saquear un importante tesoro. Esta versión del videojuego se presenta como una especie de Escuadrón suicida y de hecho, artísticamente, presenta algunas similitudes en su planteamiento y diseño de vestuario, aparte de repetir esos arquetipos que toda banda cinematográfica que se precie, debe tener.

Un rodaje con cambio de director

Los retrasos en la producción han hecho saltar las alarmas sobre un proyecto que, en realidad, se debería haber estrenado en 2023. El motivo principal es que la cinta necesitaba reshoots (nuevas grabaciones) y su director Eli Roth, no estaba disponible para dirigirlas. Por ello, Lionsgate terminó recurriendo al director de la primera Deadpool, Tim Miller. El realizador fue contratado para supervisar el rodaje y recientemente, le confesó a Collider laque le tranquilizaba ver ya el final del camino en lugar de tener sobre él la responsabilidad de sacar el proyecto adelante:

“Fue una experiencia interesante venir y volver a filmar una película que no es tuya. Es una experiencia liberadora en la que sientes que estoy aquí para ayudarte en lo que pueda (…) Tengo un gran afecto por la industria de los videojuegos, quiero ver que cada adaptación de los videojuegos tenga éxito. Fue una gran experiencia para todos”.

Meet the #BorderlandsMovie crew 🔥 Cate Blanchett – Lilith

🧠 Jamie Lee Curtis – Dr. Tannis

😤 Kevin Hart – Roland

🐰 Ariana Greenblatt – Tiny Tina

🤖 Jack Black – Claptrap

🚲 Florian Munteanu – Krieg pic.twitter.com/mEhjXjCF6O — 2K (@2K) February 21, 2024

Las alarmas también saltaron cuando, tras el cambio del director, según las fuentes cercanas al proyecto el guionista Craig Mazin (Chernobyl) pidió que quitasen su nombre de los créditos del filme. Finalmente el nombre que aparecerá es el de Joe Crombie, un debutante en el campo. No obstante, este no fue el único cambio en el apartado escrito, ya que por el filme han pasado hasta 10 guionistas. Unos cambios que sumados a las reescrituras de varias secuencias y reshoots, hacen presagiar un futuro nada positivo para el producto audiovisual. Eso sí, al menos este tráiler parece haber maquillado un poco las expectativas peyorativas que se tenían.

Borderlands llegará a los cines el próximo 9 de agosto.